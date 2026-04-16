"Tiroteo el viernes": aparecieron más pintadas en escuelas de La Plata y hubo reunión en el Ministerio de Seguridad

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La comunidad escolar de La Plata vive momentos de incertidumbre y temor tras la aparición de mensajes intimidatorios en edificios públicos. En el transcurso de este jueves, se detectó una inscripción en los baños de varones de la Escuela Normal 2 que anunciaba un presunto ataque armado para el viernes 17 de abril. Este mensaje, que circuló rápidamente a través de fotografías tomadas por los propios alumnos, también tuvo su réplica en la Escuela Técnica Nº 8 de Tolosa, donde además se registraron episodios de violencia física.
Con los ecos de la pelea todavía resonando y ante el llamativo mensaje que apareció en el baño, este jueves el clima en la comunidad educativa era de preocupación. Incluso algunos padres aseguraron que desde temprano había un patrullero en la puerta de la escuela.
En ese sentido, se mostraron de acuerdo con la medida de las autoridades de solicitar presencia policial para prevenir otra batahola. No obstante, cuestionaron la ausencia de adultos en el momento en que los jóvenes se trenzaron a golpes. "La escuela tiene que tener más tacto y cuidar más a los chicos en el momento del entreturno", aseguró un padre.
También en la escuela Nº 31, ubicada en 46 entre 2 y 3, en el baño apareció un nuevo mensaje que causó terror en la comunidad educativa. "Tiroteo viernes 17, que venga quien quiera morir no es joda", estaba escrito en una de las paredes del establecimiento. Allí también reprodujeron un comunicado hacia las familias y en los grupos de WhatsApp los estudiantes hacen eco de los mensajes con temor.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades del Normal 2 difundieron un mensaje oficial para llevar tranquilidad y fijar una postura institucional frente a los hechos. "En el día de hoy el equipo de Conducción tomó conocimiento de una pintada en el baño de la escuela expresando una amenaza que impacta en la convivencia institucional", indicaron en el comunicado.
En esa línea, profundizaron: "Ante ello se realizó la denuncia correspondiente, ya que es la forma de cuidar a toda la comunidad y porque las amenazas se constituyen un delito. Se seguirá trabajando con las y los estudiantes en propuestas pedagógicas específicas que permitan la reflexión sobre estos hechos y la responsabilidad que se debe asumir ante determinados actos".
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Por último, señalaron: "Las y los invitamos a reflexionar sobre estos temas en el ámbito familiar. La escuela continuara con las actividades pedagógicas y disponible para recibir a quien desee acercarse".
Ante la reiteración de pintadas atemorizantes, los funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron este jueves en la sede del Ministerio de Seguridad con el objetivo de coordinar medidas de prevención inmediatas.
En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de La Plata y Ensenada, Diego Pepe y Martín Slobodian, respectivamente. También asistieron representantes de la Dirección General de Educación y Cultura junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal general adjunto Alejandro Marchet.
Los funcionarios resolvieron proceder con máxima diligencia para frenar una posible propagación, fenómeno que ya afectó a la Región en años anteriores con oleadas de amenazas similares. Las autoridades judiciales y policiales trabajan ahora en la identificación de los responsables de estas pintadas, bajo la premisa de que estos actos no son bromas estudiantiles, sino delitos que alteran el orden público.
La planificación de las fuerzas de seguridad prevé un monitoreo constante en los alrededores de las instituciones mencionadas para garantizar que la jornada del viernes se desarrolle con normalidad y sin riesgos para los estudiantes.
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