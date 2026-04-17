Amenazas de tiroteo en escuelas: padres de La Plata acudieron a la justicia pidiendo medidas urgentes

Una denuncia penal fue presentada en las últimas horas ante la Justicia de La Plata tras la aparición de una amenaza de tiroteo en una escuela primaria de Villa Elisa, hecho que generó preocupación en toda la comunidad educativa.

La presentación fue realizada por el abogado Marcelo Peña ante la UFI del Departamento Judicial local, donde solicitó la adopción de medidas preventivas urgentes para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal.

Según se detalló en el escrito, el episodio ocurrió el 15 de abril, cuando se detectó una inscripción intimidatoria en el interior de la Escuela Primaria N° 28 de Villa Elisa, ubicada en calle 5. El mensaje hacía referencia a la posible realización de un tiroteo dentro del establecimiento.

El hecho provocó alarma inmediata entre familias y autoridades escolares, en un contexto donde este tipo de amenazas ha generado especial sensibilidad en el ámbito educativo.

En la denuncia, el letrado solicitó una serie de medidas, entre ellas la presencia de custodia policial en la escuela, la identificación del autor de la amenaza, la preservación de imágenes de cámaras de seguridad y la intervención de las áreas de seguridad escolar. Además, pidió que se dé intervención a la Dirección General de Cultura y Educación y que se active el protocolo de riesgo correspondiente.

También se remarcó la necesidad de actuar con rapidez bajo el principio de prevención, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito con presencia de menores.

La causa quedó ahora en manos de la fiscalía, que deberá evaluar las medidas a seguir para determinar el origen de la amenaza y garantizar la seguridad en el establecimiento.