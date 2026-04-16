Alumnos a las trompadas en el Colegio Albert Thomas : preocupación por "peleas organizadas"

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Padres y preceptores del Colegio Albert Thomas de La Plata manifestaron su preocupación por la reiteración de peleas entre estudiantes, que en algunos casos se organizarían previamente fuera del establecimiento.
Según indicaron fuentes vinculadas a la comunidad educativa, este tipo de situaciones “viene desde hace años” y, en ocasiones, los encuentros se habrían concretado en espacios abiertos como el Bosque. En las últimas horas, un episodio de estas características tuvo lugar en la zona de 58 entre 1 y 115.
De acuerdo a los testimonios, se trataría de enfrentamientos “amistosos” entre alumnos, algunos de los cuales practicarían boxeo u otras disciplinas de contacto. Sin embargo, desde el entorno escolar advierten que la situación genera inquietud y debate interno sobre cómo abordarla.
“Estamos viendo si desde la preceptoría podemos implementar algo para frenar esto, aunque las decisiones dependen de los directivos”, señalaron. En ese marco, también remarcaron que este tipo de prácticas “no corresponde” en el ámbito escolar y que, en todo caso, deberían canalizarse en espacios deportivos adecuados.
Por el momento no trascendió oficialmente si hubo personas lesionadas en los episodios recientes. En tanto, el tema ya forma parte de las discusiones dentro de la institución, donde buscan alternativas para prevenir nuevos hechos.
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