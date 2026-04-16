VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

Una feroz batalla campal entre dos bandos de estudiantes en la que hubo trompadas, forcejeos y gritos se desató ayer en la Escuela Técnica Nº8 de Tolosa en medio de una jornada de alerta máxima por la escalada de violencia en los establecimientos escolares de La Plata. Además, en el baño apareció una inscripción por un presunto tiroteo. Horas antes en la Técnica Nº6, el tradicional Albert Thomas, una madre denunció que su hijo fue amenazado con un arma blanca por otro alumno, mientras que en varias escuelas también se registraron advertencias por tiroteos en sintonía con un "reto viral" de Tiktok

La secuencia de los golpes ocurrió en horas del mediodía, cuando los jóvenes salen en el entreturno. Cabe señalar que en la EEST Nº8 los estudiantes cursan en doble turno, en un rango horario de 7 a 18, y en la mitad de la jornada tienen un espacio para almorzar. Aquellos que viven cerca tienen la oportunidad de volver a sus hogares un rato y aquellos que viven más lejos se quedan con sus compañeros más afines. De acuerdo con lo reportado por algunos padres, al parecer la pelea estaba "pactada", o como mínimo se sabía desde un rato antes, porque muchos chicos salieron con los celulares listos para filmar.

Las imágenes que circularon en los grupos de WhatsApp de la comunidad educativa dejaron a todos boquiabiertos, ya que los jóvenes de los dos bandos se atacaron de forma desmesurada. Por momentos se enfrentaron "todos contra todos", arrojándose trompadas sin piedad, mientras que otros se cruzaron "mano a mano". En otra grabación, al parecer tomada en la entrada de un baño, se observa a dos alumnas que se revuelcan en el piso entre forcejeos, golpes, agarrones y gritos. En este caso, una chica que no estaba involucrada en el pleito intercedió y logró separarlas para evitar que continuaran agrediéndose.

Padres consultados tras lo sucedido desconocen el detonante del violento enfrentamiento que se registró ayer en la puerta principal de la escuela. Se indicó que la mayoría de los estudiantes asiste a clases de forma pacífica y que el escenario de agresión extrema provocó susto y angustia entre quienes no participan de esa clase de acciones.

Amenazas de tiroteo y presencia policial

Ayer, cuando las imágenes de la batalla campal circulaban en la comunidad y generaban asombro, algunos estudiantes comenzaron a advertir sobre un texto en el que se anuncia un tiroteo para la jornada de este jueves y en el que además se sugiere no asistir a la institución. Durante la jornada escolar, algunos chicos tomaron imágenes de esa inscripción y las compartieron con sus padres. Según se detalló, se trata de un mensaje escrito con fibrón negro donde se lee: "Jueves 16 de abril: tiroteo (no joda). No vengan".

Con los ecos de la pelea todavía resonando y ante el llamativo mensaje que apareció en el baño, este jueves el clima en la comunidad educativa era de preocupación. Incluso algunos padres aseguraron que desde temprano había un patrullero en la puerta de la escuela. En ese sentido, se mostraron de acuerdo con la medida de las autoridades de solicitar presencia policial para prevenir otra batahola. No obstante, cuestionaron la ausencia de adultos en el momento en que los jóvenes se trenzaron a golpes. "La escuela tiene que tener más tacto y cuidar más a los chicos en el momento del entreturno", aseguró un padre.

Escalada de violencia en las escuelas de La Plata

El preocupante enfrentamiento entre los estudiantes de la EESTNº 8 de Tolosa reafirmó la escalada de violencia en las escuelas secundarias de la ciudad. Ayer se conoció que la madre de un alumno de la Escuela Técnica Nº6 "Albert Thomas" radicó una denuncia luego de que su hijo fuera amenazado por otro estudiante en un baño del colegio de 1 entre 57 y 58. La denuncia dio lugar a la intervención policial a media tarde. Varios patrulleros se presentaron en la escuela para constatar el cuadro y solicitaron información a los directivos que pudiera aportar a la causa.

Una fuente policial que seguía el caso le contó a este diario que los directivos dijeron no conocer ese supuesto incidente. De esta manera, al cierre de esta edición solo existía un llamado al 911 en calidad de denuncia. Por su parte, una docente que accedió a hablar con EL DÍA contó que en esas horas se registraron dos peleas en el inmenso edificio: una entre dos varones en la calle interior y otra entre dos mujeres en uno de los pasillos.

Además, se repitió en el establecimiento de Tolosa lo ocurrido apenas unas horas antes en la Secundaria Nº28 de Villa Elisa, donde apareció una amenaza de tiroteo. En este caso se trataba de establecer si fue una broma de mal gusto o una advertencia real. La noticia de la amenaza hallada en el baño de varones resonó en toda la ciudad y, con el correr de las horas, el episodio dejó de ser un hecho aislado. Situaciones similares comenzaron a reportarse en otros establecimientos, como el Colegio Emanuel de Olmos, el Colegio San Luis, y también en instituciones de Ensenada, como la Escuela Técnica N°2 y la Secundaria N°5. La reiteración de mensajes con características casi idénticas encendió nuevas sospechas.

El fenómeno no se limitó a la región. Según distintas versiones, episodios de la misma índole se registraron en escuelas de Tucumán, Córdoba y Mendoza. Este patrón fortaleció la hipótesis de que no se trataría de amenazas concretas, sino de un "desafío viral" que circuló en la red social TikTok.

