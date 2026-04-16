Crisis en salud y anestesistas suspenden cirugías en La Plata por falta de pago: "No cobramos desde diciembre"

La crisis anestesiológica en La Plata y la Región se profundiza en medio de la falta de pagos a los profesionales, en un escenario que se arrastra desde hace más de cuatro meses por la caída del convenio que regula la actividad en la provincia de Buenos Aires.

El secretario de la Sociedad Platense de Anestesistas el Dr. Carlos Marcheschi, describió en diálogo con El Día la situación que atraviesan los especialistas, particularmente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, aunque aclaró que el problema se replica en otros centros de salud de la Región.

Según explicó, el convenio con la Provincia de Buenos Aires se encuentra caído desde hace “cuatro meses y medio”, lo que dejó sin ingresos a los anestesiólogos. “Los anestesistas no tienen un sueldo fijo sino que cobran mediante el sistema del convenio, pero la última vez que se cobró fue en diciembre y la mitad de ese mes”, señaló.

La falta de pagos generó un fuerte impacto en la prestación del servicio. “Ante esta realidad de no cobrar hace cuatro meses, algunos anestesistas decidieron no ir a trabajar porque no pueden, porque ponen plata de su bolsillo, y no llama tampoco la atención la decisión que tomaron. Está difícil la situación”, afirmó.

Marcheschi indicó además que se realizaron gestiones formales ante las autoridades sanitarias sin resultados. “Hemos enviado una carta al ministro de Salud pero hasta el momento no hay respuestas”, sostuvo.

El conflicto no se limita a la Ciudad. De acuerdo a lo planteado, también se registran dificultades en otros hospitales de la Región, como el Hospital Alejandro Korn y el Hospital San Vicente de Paul, que atraviesan una situación similar dentro del denominado Distrito I.

Comunicado desde el Servicio de Anestesiología del Hospital de Niños Sor María Ludovica

Testimonios de socios SPA

A la comunidad

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Coordinador del Servicio de Anestesiología del Hospital de Niños Sor María Ludovica, con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesa actualmente nuestro servicio.

En primer lugar, resulta imposible omitir la grave situación de falta de pago de los honorarios profesionales por parte del Ministerio de Salud, manteniéndose a la fecha una deuda correspondiente a las prácticas realizadas desde el mes de diciembre, habiéndose percibido únicamente una parte de dicho período, sin haberse abonado el saldo restante ni las prestaciones correspondientes a los meses posteriores. A esto se suma una total falta de previsibilidad en los tiempos de cobro, lo que agrava aún más la situación.

Esta realidad no solo afecta lo administrativo, sino que impacta de manera directa en la vida cotidiana de quienes sostenemos la atención de pacientes.

En este contexto, numerosos profesionales del servicio han manifestado dificultades concretas para afrontar gastos básicos como el alquiler, el transporte o incluso necesidades esenciales. Algunos se ven obligados a endeudarse para poder continuar trabajando, lo que refleja con claridad el nivel de deterioro que atraviesa el sistema.

A esto se suma una situación que agrava aún más el escenario: la circulación de acusaciones y cuestionamientos sin fundamento hacia el equipo de anestesiología, muchas veces por canales informales, generando un clima de desgaste que resulta profundamente injusto para quienes ejercen la profesión con responsabilidad, ética y compromiso.

Es importante que la comunidad sepa que el Hospital de Niños es un centro de alta complejidad, donde se atienden pacientes en situaciones críticas, incluidos recién nacidos y niños con patologías complejas, lo que requiere profesionales altamente capacitados, con años de formación y un nivel de responsabilidad extremo.

Formar un equipo de estas características no es sencillo. Sostenerlo en el tiempo, mucho menos aún en condiciones de incertidumbre, desvalorización y falta de reconocimiento, resulta cada vez más difícil. No se puede sostener un sistema de salud de alta complejidad con profesionales que no tienen garantizadas condiciones mínimas para vivir. No se puede exigir calidad, compromiso y excelencia cuando lo que se ofrece es incertidumbre. Y no se puede continuar apelando a la vocación mientras se naturaliza el desgaste permanente.

Esta no es solo una problemática del equipo de anestesiología. Es una situación que, de no resolverse, impactará directamente en la capacidad del hospital para sostener su funcionamiento y brindar atención segura a los pacientes.

El objetivo de este mensaje es visibilizar esta realidad, con la esperanza de que se tomen las medidas necesarias para revertirla, preservar el sistema de salud y garantizar condiciones dignas tanto para quienes cuidan como para quienes necesitan ser cuidados

Dr. Marcos Di Santo

Coordinador del Servicio de Anestesiología