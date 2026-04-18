Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos

El piloto platense Nicolás Moscardini protagonizó un impactante accidente este sábado durante los entrenamientos del Turismo Carretera, que este fin de semana disputa su cuarta fecha en Concepción del Uruguay.

El incidente ocurrió en el marco del primer ensayo de la jornada, cuando el joven corredor perdió el control de su Ford Mustang y terminó volcando de manera espectacular, lo que obligó a la interrupción inmediata de la actividad con bandera roja en pista.

Las imágenes del accidente —que rápidamente se viralizaron en redes sociales— muestran la violencia del impacto y generaron preocupación en el ambiente automovilístico. Sin embargo, tras el vuelco, Moscardini logró salir del vehículo y regresar a boxes, llevando tranquilidad tanto a su equipo como a los fanáticos.

El episodio se dio en el inicio de una fecha clave del calendario 2026, en un circuito exigente como el entrerriano, donde el TC reúne a más de medio centenar de pilotos en una de las categorías más competitivas del país.

Moscardini, oriundo de La Plata, es una de las jóvenes promesas del automovilismo nacional. En lo que va del año ya dejó su marca al conseguir la pole position en su debut dentro de la categoría, confirmando su rápido proceso de adaptación al TC.

El fuerte accidente vuelve a poner en foco los riesgos del automovilismo de alta competencia, incluso en instancias de entrenamiento, donde los pilotos buscan el límite para encontrar el mejor rendimiento de cara a la clasificación y la carrera final.

A la espera de la evolución del auto y de posibles daños mecánicos, el equipo evaluará si el platense podrá continuar con la actividad del fin de semana tras el impactante susto que sacudió al Turismo Carretera en Entre Ríos.