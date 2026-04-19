Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Multitudinaria devoción en La Plata: miles de fieles celebran a San Expedito en su día

El santo de las causas urgentes es uno de los más populares en Argentina y cada año convoca a miles de fieles que buscan soluciones rápidas a sus problemas. En La Plata, habrá actividades durante todo el domingo

Multitudinaria devoción en La Plata: miles de fieles celebran a San Expedito en su día
19 de Abril de 2026 | 12:19

Escuchar esta nota

Cada 19 de abril, la fe se hace sentir con fuerza en La Plata, donde miles de vecinos se acercan a distintas iglesias para rendir homenaje a San Expedito, una de las figuras más veneradas por los creyentes en el país.

Desde temprano, una gran cantidad de fieles se congregó en la Iglesia San Ponciano, ubicada en la esquina de 5 y 48, donde a lo largo de toda la jornada se desarrollan misas y momentos de oración. Las imágenes muestran el templo colmado, con familias enteras participando de las celebraciones, encendiendo velas y realizando pedidos en busca de ayuda en situaciones urgentes.

La devoción también se extiende a otros puntos de la ciudad. En la parroquia de Melchor Romero, por ejemplo, se prevén actividades durante la tarde, donde se espera una importante concurrencia de vecinos que continúan con esta tradición profundamente arraigada.

San Expedito es conocido como el “patrono de las causas urgentes”, y su figura está asociada a la necesidad de respuestas rápidas ante problemas difíciles. Según la tradición, fue un comandante del ejército romano que vivió entre los siglos III y IV durante el imperio de Diocleciano. Tras convertirse al cristianismo en un contexto de persecución, fue ejecutado por su fe, convirtiéndose en mártir.

Su nombre, que en latín significa “rápido” o “expeditivo”, está directamente vinculado a su popularidad. La leyenda cuenta que, al momento de su conversión, rechazó postergar su decisión —simbolizada por un cuervo que le decía “mañana”— y eligió el “hoy”, lo que consolidó su imagen como el santo al que se recurre en momentos de urgencia.

LE PUEDE INTERESAR

EN FOTOS | Así se vivió la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región

En este día especial, los fieles lo invocan por cuestiones económicas, laborales, familiares o de salud. Muchos también lo consideran protector de estudiantes y jóvenes. Las iglesias se llenan de promesas, agradecimientos y oraciones como la tradicional plegaria que pide fuerza, coraje y serenidad ante la adversidad.

A pesar de los debates dentro de la Iglesia sobre su figura —incluso fue retirado del calendario litúrgico oficial por falta de datos históricos concluyentes—, su devoción no ha dejado de crecer. En Argentina, especialmente, se ha consolidado como uno de los santos más populares, movilizando multitudes cada año.

Una vez más, La Plata fue escenario de una jornada marcada por la fe, la esperanza y la búsqueda de respuestas inmediatas, con miles de personas que, en medio de sus necesidades, encontraron en San Expedito un símbolo de alivio y acompañamiento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Córdoba

Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Lobo en la victoria

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo

Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley

VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba

Una moto en llamas y un final trágico en Gonnet

Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense
Últimas noticias de La Ciudad

EN FOTOS | Así se vivió la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata

Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA

VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
Policiales
Impactante choque en pleno centro de La Plata: una mujer herida de gravedad
Grave accidente en Ensenada: una motociclista quedó atrapada entre dos autos y terminó hospitalizada
Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520
Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana
Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
Deportes
Los Puma 7‘s terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong
River y Boca paralizan al país en un clásico con muchísimas obligaciones
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
Supo ganar en una cancha incómoda y eso lo ayuda para afianzar el proceso
Alexander Medina: “Valoramos el triunfo”
Información General
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Espectáculos
Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
El lado oculto de Evangelina Anderson: “Fría, calculadora y negadora serial”
Diego Capusotto: “Jamás pienso en lo que hice, ya está hecho”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla