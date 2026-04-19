Multitudinaria devoción en La Plata: miles de fieles celebran a San Expedito en su día

Cada 19 de abril, la fe se hace sentir con fuerza en La Plata, donde miles de vecinos se acercan a distintas iglesias para rendir homenaje a San Expedito, una de las figuras más veneradas por los creyentes en el país.

Desde temprano, una gran cantidad de fieles se congregó en la Iglesia San Ponciano, ubicada en la esquina de 5 y 48, donde a lo largo de toda la jornada se desarrollan misas y momentos de oración. Las imágenes muestran el templo colmado, con familias enteras participando de las celebraciones, encendiendo velas y realizando pedidos en busca de ayuda en situaciones urgentes.

La devoción también se extiende a otros puntos de la ciudad. En la parroquia de Melchor Romero, por ejemplo, se prevén actividades durante la tarde, donde se espera una importante concurrencia de vecinos que continúan con esta tradición profundamente arraigada.

San Expedito es conocido como el “patrono de las causas urgentes”, y su figura está asociada a la necesidad de respuestas rápidas ante problemas difíciles. Según la tradición, fue un comandante del ejército romano que vivió entre los siglos III y IV durante el imperio de Diocleciano. Tras convertirse al cristianismo en un contexto de persecución, fue ejecutado por su fe, convirtiéndose en mártir.

Su nombre, que en latín significa “rápido” o “expeditivo”, está directamente vinculado a su popularidad. La leyenda cuenta que, al momento de su conversión, rechazó postergar su decisión —simbolizada por un cuervo que le decía “mañana”— y eligió el “hoy”, lo que consolidó su imagen como el santo al que se recurre en momentos de urgencia.

En este día especial, los fieles lo invocan por cuestiones económicas, laborales, familiares o de salud. Muchos también lo consideran protector de estudiantes y jóvenes. Las iglesias se llenan de promesas, agradecimientos y oraciones como la tradicional plegaria que pide fuerza, coraje y serenidad ante la adversidad.

A pesar de los debates dentro de la Iglesia sobre su figura —incluso fue retirado del calendario litúrgico oficial por falta de datos históricos concluyentes—, su devoción no ha dejado de crecer. En Argentina, especialmente, se ha consolidado como uno de los santos más populares, movilizando multitudes cada año.

Una vez más, La Plata fue escenario de una jornada marcada por la fe, la esperanza y la búsqueda de respuestas inmediatas, con miles de personas que, en medio de sus necesidades, encontraron en San Expedito un símbolo de alivio y acompañamiento.