Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA

El Súper Cartonazo de $1.000.000 está en juego. En la última jugada la suerte tocó la puerta de un comerciante de La Plata: Zenón Rocha, un verdulero de Tolosa de 73 años, se llevó el premio mayor de $4.000.000.

Es por eso que la expectativa va en aumento por la ronda que comenzó el pasado jueves con la entrega de la tarjeta.

Estos son los números que se salieron hoy domingo 19 de abril en el diario EL DIA:

El Súper Cartonazo es uno de los juegos más tradicionales del diario y convoca cada semana a cientos de lectores de la Ciudad y la región. Su dinámica es sencilla: con el ejemplar de los jueves se accede a un cartón con números que luego deben coincidir con los publicados.

Completar la grilla permite acceder a premios en efectivo, que varían en cada edición y mantienen viva la expectativa.