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Policiales

Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría Segunda de La Plata

Por Redacción

En las últimas horas, un sumario judicial intenta esclarecer las causas del fallecimiento de un hombre dentro del sector de calabozos de la Comisaría 2ª de La Plata. El episodio ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana, momento en que los uniformados ingresaron al área de detención con el propósito de completar las actas correspondientes a un arresto efectuado durante la madrugada.

Al atravesar el acceso principal, el personal halló al implicado sin vida. En esos instantes, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma inmediata y solicitaron asistencia médica de urgencia.

A los pocos minutos, se presentó en la dependencia una unidad de auxilio del SAME, donde la profesional a cargo constató el deceso de la persona. La investigación penal quedó bajo la órbita de la Fiscalía 1 en turno de La Plata.

La aprehensión se había concretado horas antes en el cruce de las calles 7 y 32. Una comunicación al servicio de emergencias 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre la necesidad de prestar colaboración a inspectores municipales frente a un sujeto que exhibía una conducta violenta.

Las autoridades constataron que el individuo profería insultos hacia los agentes locales y que además provocó destrozos en un móvil oficial al romper el espejo lateral izquierdo y arrojarse sobre la parte delantera del vehículo.

Por estas acciones, los uniformados procedieron a su traslado definitivo a la comisaría de las calles 7 y 38. De acuerdo con los informes recopilados para la causa, la persona se encontraba en situación de calle y registraba diversos antecedentes en el ámbito judicial por delitos que abarcaban "resistencia a la autoridad, lesiones, daños materiales, hurtos, robos y contravenciones vinculadas a la ley de estupefacientes".

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