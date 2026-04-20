“Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”

El presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, sostuvo que la crisis estructural de financiamiento que atraviesa la provincia de Buenos Aires no puede resolverse sin una transformación profunda de su sistema político e institucional. Durante una visita a la redacción de EL DIA, ayer, el dirigente radical vinculó la histórica desventaja en materia de coparticipación con una “debilidad política” persistente que, según afirmó, limitó la capacidad de los gobiernos bonaerenses para reclamar los recursos que les corresponden.

Nicoletti describió un esquema en el que la Nación concentra una porción mayoritaria de los ingresos —“más del 40 por ciento”— mientras que la provincia recibe cerca del 20 por ciento, una relación que calificó como inequitativa y agravada en el contexto actual. “Hoy tenemos un gobierno nacional que se comporta como una agencia financiera: recauda, sostiene la estabilidad y paga deuda, pero no hay obra pública ni transferencia de recursos a las provincias”, señaló.

El dirigente remarcó que esta situación no es nueva, sino que se arrastra desde el retorno de la democracia. Recordó la pérdida de puntos de coparticipación, el congelamiento del Fondo del Conurbano y los mecanismos de compensación que, durante años, atenuaron el impacto fiscal. “Eso hoy desapareció, y deja expuesta la magnitud del problema”, explicó.

Sin embargo, Nicoletti puso el foco en la dimensión política del conflicto. A su entender, el sistema electoral tradicional —basado en listas sábana y elecciones concurrentes— generó una subordinación estructural de la Provincia respecto del poder central. “El candidato a gobernador muchas veces ganaba por arrastre del presidente. Eso condicionaba su autonomía y debilitaba su capacidad de plantarse frente a la Nación”, afirmó. Y ejemplificó: “Los legisladores de la lista respondían más al presidente y a los intereses de la lista nacional que a los de su propia provincia”.

En ese sentido, consideró que la implementación de la boleta única a nivel nacional abre una ventana de oportunidad para revertir ese esquema. El desdoblamiento electoral, sostuvo, permitiría fortalecer la representación provincial y dotar de mayor legitimidad a sus autoridades. “Si el gobernador responde directamente a los bonaerenses, sin depender de una boleta nacional, va a tener otra fortaleza para reclamar”, indicó.

El radicalismo impulsa, en esa línea, una serie de reformas institucionales. Entre ellas, garantizar por ley que las elecciones provinciales no coincidan con las nacionales, avanzar en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y completar el sistema electoral con instancias judiciales específicas. “Hay que consolidar la autonomía electoral para fortalecer la autonomía política”, resumió.

No obstante, Nicoletti advirtió que el reclamo por mayores recursos debe ir acompañado de cambios en la administración provincial. Cuestionó el funcionamiento del Estado bonaerense y planteó la necesidad de revisar su esquema de gasto. “No se trata solo de pedir más fondos para un Estado que recauda y administra mal”, señaló.

Entre sus propuestas, mencionó la descentralización de impuestos como el Inmobiliario y el Automotor hacia los municipios, y una reforma del tributo a los Ingresos Brutos, al que consideró distorsivo. “Hoy se cobra en cada etapa de la cadena productiva y eso encarece el precio final. Hay que avanzar hacia un sistema que grave el valor agregado”, explicó.

De cara al futuro, el dirigente sostuvo que un calendario electoral diferenciado permitiría enfocar el debate en los problemas concretos de la provincia, como la inseguridad, la crisis educativa, la situación sanitaria y la falta de infraestructura. “La discusión bonaerense queda siempre tapada por la agenda nacional. Eso tiene que cambiar”, afirmó.

La convocatoria de Alak

Preguntado sobre el llamado del intendente, Julio Alak, el sábado, al asumir al frente del PJ La Plata y convocar a todas las fuerzas a pelear por la coparticipación y formar un frente más amplio en las próximas elecciones, Nicoletti valoró la posibilidad de “coincidencias” entre distintos espacios políticos en torno a un “diagnóstico común”, tanto sobre la crisis fiscal como sobre el escenario nacional. “La discriminación que sufre la Provincia no tiene color político. Hay que unirse para defender lo que le corresponde”.

Y frente a las próximas elecciones, opinó: “Creo que hay que conversar con todos, los que compartan los valores del radicalismo, que tiene dos pilares centrales: la decencia en la administración del Estado, y que en el debate político lo que le pasa a las personas esté en el centro de la escena. Nosotros nos importa lo que le pase al jubilado, a la educación, la caída de la actividad comercial y todos los comercios que están cerrando, la caída de las pymes, y nos preocupa mucho el rumbo que tiene hoy este gobierno. Entonces, sobre la base de esos dos principios, estamos dispuestos a dialogar con todos aquellos que entiendan que hay que construir una alternativa para derrotar estas políticas de este gobierno nacional”.