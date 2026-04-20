Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años

Aseguran que casi 100.000 bonaerenses perdieron su empleo desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, mientras la tasa de desocupación (al igual que en La Plata) alcanza al 9,5 por ciento de la población, ubicándose por encima de la media nacional del 7,5%.

Los datos, que se desprenden de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sirven para graficar cómo el ajuste impulsado por el gobierno nacional afecta a la provincia de Buenos Aires, donde habitan 17.569.053 personas (el 38% del total del país).

De ellas, más de 96.000 fueron expulsadas de su trabajo formal, según surge del documento del CEPA, que analiza la evolución de los indicadores socioeconómicos en la Provincia comparándolos con las cifras nacionales y tomando como referencia la situación previa al cambio de gobierno en diciembre de 2023.

Como primer resultado, en el cuarto trimestre del 2025 la tasa de desocupación bonaerense subió al 9,5%, quedando por encima de Nación (7,5%) y también por encima de la registrada dos años atrás en la Provincia (7,4%).

Otro factor a atender es el tiene que ver con el porcentaje de personas ocupadas que buscan otro empleo porque con los ingresos que tienen no llegan a fin de mes o lo hacen de forma muy ajustada. Este porcentaje asciende al 16,5% y evidencia la precariedad en la calidad del empleo, ya sea por salarios insuficientes o condiciones laborales poco dignas.

Al mismo tiempo, se observa una caída tanto en la proporción de personas ocupadas (tasa de empleo) como en la de quienes participan activamente en el mercado laboral (tasa de actividad).

“Cuando ambas tasas disminuyen simultáneamente suele indicar que una parte de la población dejó de buscar empleo, lo que puede estar asociado al desaliento”, advirtieron desde el CEPA.

La situación de los jóvenes

Entre las personas de 14 a 29 años, la situación reflejó un deterioro significativo desde el cambio de Gobierno.

En el último trimestre de 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones jóvenes, con incrementos de 3,4 y 4,7 puntos respectivamente desde 2023. Ambos guarismos se encuentran muy por encima del promedio nacional (7,5%).

“Las consecuencias de esta situación exceden lo estrictamente laboral. La imposibilidad de acceder a un empleo limita los procesos de autonomía económica, retrasa la independencia del hogar de origen y condiciona decisiones fundamentales como la continuidad educativa, la formación de un hogar propio o el acceso a una vivienda”, analizó el informe y que, “además, la persistencia de estas dificultades puede derivar en trayectorias laborales más inestables y precarias en el mediano plazo, consolidando desigualdades que tienden a reproducirse a lo largo del tiempo”.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social, también confirma el aumento de la desocupación bonaerense.

Desde que asumió Javier Milei hasta diciembre del 2025 (último dato disponible), la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas en el total nacional se redujo un 2,85%, lo que representó una pérdida de 280.833 puestos de trabajo.

De ese total, el 34,3% corresponde a PBA: 96.243 personas se quedaron sin empleo desde la llegada al poder de La Libertad Avanza.

Entre las razones por las que cae el empleo se pone en primer lugar una combinación de factores, entre los que se enumeran la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal.

En ese sentido, desde el CEPA indicaron que, “aunque la tasa de desempleo en Argentina se ubica en el 7,5%, este dato no refleja completamente la situación del mercado laboral” y ampliaron: “La medición tradicional solo cuenta a quienes no tienen trabajo y lo buscan activamente, pero no considera la calidad del empleo. En los últimos años muchas personas encuentran ingresos a través de aplicaciones (economía de plataformas) que funcionan como una especie de ‘contenedor’ para quienes no consiguen empleo formal. Estos trabajos suelen ser inestables, con bajos ingresos y sin seguridad social. Para entender mejor la realidad del empleo en Argentina no alcanza con mirar cuántas personas trabajan, sino también en qué condiciones lo hacen, en un contexto donde más del 40% del empleo es informal según datos del INDEC.”

Salarios

Medido a precios constantes, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 el salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado creció apenas un 2,3% en el Gran Buenos Aires.

Se trata del conglomerado que más poder adquisitivo perdió en todo el país (después de Tucumán y Tierra del Fuego): el resto de la Provincia acumuló una mejora real del 4% y Nación del 3,05%. Si se mira año a año, mientras que en 2024 se registró un leve aumento en los ingresos salariales (2,5% real), en 2025 se produjo una caída que compensó el aumento del 2024 (-0,17%).

El desplome resulta peor si se toma como referencia el nuevo IPC 2017/2018, que el INDEC había gestionado pero que finalmente no salió a la luz.

En ese caso, la pérdida del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores del GBA cae 8 puntos por debajo de noviembre del 2023.

Según el informe, “detrás de estos números hay una geografía del ajuste. El recorte del gasto público nacional y la retracción de la demanda interna golpearon de manera desproporcionada al conurbano bonaerense, territorio donde se concentra buena parte del empleo industrial y de los trabajadores que dependen del mercado interno. El resultado es una pérdida sostenida de capacidad de compra que expone el costo que tuvo la estabilización macroeconómica para los asalariados del principal aglomerado urbano del país”.

Jubilados

Por otro lado, al hacer hincapié en la situación de los jubilados bonaerenses (en la Provincia hay casi 2,8 millones, el 40% de todo el país) se subraya que el haber medio es de $541.901, por debajo del promedio nacional ($602.274) y sin llegar a cubrir dos salarios mínimos.

El ajuste impacta con mayor fuerza entre los más jóvenes y los jubilados