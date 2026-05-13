Un polémico árbitro es empleado de la Provincia y cobra casi 4 millones de pesos

Héctor Paletta, el árbitro a cargo del VAR en el Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el Monumental, quedó en el ojo de la tormenta cuando no le avisó al árbitro principal de una falta adentro del área que hubiera derivado en penal para el equipo de Núñez. La polémica se fue diluyendo con el paso de los días, pero en las últimas horas el referí quedó envuelto en otra situación controvertida.

Es que ayer trascendió que Paletta es empleado en relación de dependencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Percibe un sueldo cercano a los 4 millones de pesos mensuales de la Dirección General de Cultura y Educación, el organismo conducido por Flavia Terigi que depende directamente del gobernador Axel Kicillof. La cifra lo coloca prácticamente a la par de lo que percibe un ministro del gabinete bonaerense.

El sueldo del referí en el organismo educativo es casi cuatro veces más alto que el de un docente con 20 módulos en la Provincia y supera con holgura el de la mayoría de los empleados administrativos de planta.

A la polémica deportiva le antecedió otra más comprometida. Según una investigación judicial, durante 2024 Paletta habría recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber declarado ingresos por mucho menos.

A Paletta, de 49 años, se lo asocia a operaciones con activos digitales por montos que presuntamente superarían de forma significativa sus ingresos declarados. Claro que no sólo Paletta es empleado del Estado bonaerense. También lo son dirigentes del fútbol.

El titular de la AFA, Claudio Tapia, es presidente de la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), organismo donde fue designado el 2 de enero de 2025 por el gobernador Kicillof. Fabián Lovato (San Telmo), Martín Camarero (Brown de Adrogué) y Jorge Milano (Villa Dálmine) son otros de los representantes del fútbol que figuran en la nómina de la Ceamse.