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La discusión por el liderazgo dentro del peronismo comenzó a tomar temperatura de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y uno de los dirigentes que salió a marcar posición fue Sergio Uñac. El actual senador nacional, y ex gobernador de San Juan, reclamó que la definición del próximo candidato presidencial del PJ se resuelva a través de internas abiertas y con participación de los afiliados, en medio de la creciente puja entre distintos sectores del espacio opositor.
Uñac ratificó además su intención de competir por la Presidencia y dejó una definición que repercutió fuerte dentro del peronismo: aseguró que ni él ni Axel Kicillof tienen hoy el respaldo suficiente para considerarse “candidatos naturales”. Según sostuvo, la única manera de legitimar liderazgos es mediante el voto popular dentro del partido.
Las declaraciones aparecen en un contexto de fuerte reconfiguración interna del PJ, donde distintos dirigentes comenzaron a posicionarse públicamente pensando en la carrera presidencial de 2027. En los últimos días, además de Uñac y Kicillof, también empezaron a sonar nuevamente nombres como Sergio Massa, Juan Grabois y Ricardo Quintela.
El ex gobernador sanjuanino también buscó despegarse de cualquier bendición política de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, aclaró que no es “el candidato” de la ex mandataria y planteó que reducir su eventual postulación a una decisión de Cristina sería “desvirtuar el contexto real” que atraviesa el peronismo.
La postura de Uñac se suma a un debate que atraviesa a todo el espacio opositor: cómo reconstruir un liderazgo luego de la derrota electoral y en medio de las diferencias entre gobernadores, intendentes y sectores alineados con el kirchnerismo duro. Dentro del PJ crece la idea de que el próximo candidato no debería surgir de acuerdos cerrados entre dirigentes sino de un mecanismo más amplio de participación.
Mientras tanto, Kicillof continúa consolidando poder en la provincia de Buenos Aires y este jueves volverá a mostrarse en un acto partidario junto al intendente de La Plata Julio Alak, en una señal que también es leída hacia adentro del peronismo como parte de la disputa por el armado político de los próximos años.
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