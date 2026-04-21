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Política y Economía

La Provincia debe $15.000 millones a La Plata por la Tasa de Capitalidad

La Provincia debe $15.000 millones a La Plata por la Tasa de Capitalidad
21 de Abril de 2026 | 20:10

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El Estado provincial adeuda con la Ciudad unos 15.000 millones de pesos, en concepto de la tasa de Capitalidad, por los servicios municipales prestados a los edificios provinciales ubicados en el distrito.

Según confirmó a EL DIA el secretario de Hacienda local, Sebastián Genatti, 6.000 millones corresponden a 2025 y los otros 9.000, a 2026.

Al respecto, el funcionario explicó que su cartera y el ministerio de Economía provincial se encuentran "negociando" formas de pago para efectivizarse en los próximos meses.

Según surge de la ejecución presupuestaria del año pasado, el Municipio recibió solo $1.000 millones de los $7.243 millones que estaban previstos para 2025, lo que reavivó el reclamo de la oposición en el Concejo Deliberante.

El tema fue planteado durante la exposición del secretario de Economía, Sebastián Genatti, ante la comisión de Hacienda, a pedido del bloque de La Libertad Avanza.

De acuerdo a lo informado, ese monto corresponde a un adelanto que la Provincia abonó “a cuenta” de la Tasa de Capitalidad, mientras que el resto —unos $6.243 millones— aún no fue transferido.

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“Estamos negociando el pago destinado a la tasa. Tenemos diálogo directo con el viceministro de Economía”, explicó Genatti ante los concejales.

Cabe recordar que el 20 de diciembre de 2024 el intendente Julio Alak firmó un convenio con el gobernador Axel Kicillof para saldar una deuda histórica por Tasa de Capitalidad que ascendía a más de $11.435 millones, acumulada desde 2014.

Ese compromiso fue cancelado en cinco cuotas a lo largo de 2025. Según lo establecido en el acuerdo, los fondos fueron destinados a obras específicas, entre ellas la renovación de la avenida 60 entre 31 y 167, y la puesta en valor de la Plaza San Martín.

Sin embargo, tras ese pago, la Provincia solo giró el adelanto correspondiente al nuevo período, lo que dejó pendiente la mayor parte de los recursos proyectados para 2025.

En este contexto, continúan las negociaciones entre ambas administraciones para definir el esquema de pago del saldo adeudado.

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