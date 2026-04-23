Presentan en La Plata el libro "Cicatrices Divinas"

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La escritora platense Zulma Gasparoli presenta este viernes 24 de abril su libro "Cicatrices Divinas". Será a las 19 hs. en el Club de Rugby Los Tilos (21 y 522), donde pasó parte de su vida junto a su esposo -ya fallecido-, el ex Puma "Pochola" Silva.
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