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La Ciudad

Presentan en La Plata el libro "Cicatrices Divinas"

Presentan en La Plata el libro "Cicatrices Divinas"
23 de Abril de 2026 | 07:45

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La escritora platense Zulma Gasparoli presenta este viernes 24 de abril su libro "Cicatrices Divinas". Será a las 19 hs. en el Club de Rugby Los Tilos (21 y 522), donde pasó parte de su vida junto a su esposo -ya fallecido-, el ex Puma "Pochola" Silva.

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