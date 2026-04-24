VIDEO.- El doble que desató la locura tripera: Boffelli, dos segundos finales y la alegría del básquet de Gimnasia

Un final para la historia vivió anoche Gimnasia en la Liga Argentina de Básquet (segunda división nacional), con un doble de Juan Francisco Boffelli a falta de apenas segundos que desató la locura en el Polideportivo Víctor Nethol y selló la clasificación a cuartos de final.

El Lobo llegó al cierre del partido ante Central Entrerriano con el marcador adverso 77-78 y una última posesión por jugar. Tras la reposición y con apenas cinco segundos en el reloj, la pelota quedó en manos de Boffelli, quien dejó correr el tiempo y, prácticamente sobre la chicharra, clavó el doble que cambió todo.

La acción decisiva llegó con apenas cinco décimas por disputarse, lo que hizo aún más dramático el desenlace. El lanzamiento le dio la victoria a Gimnasia por 79 a 78 y desató la euforia total en un Poli colmado.

El partido había sido cambiante y de alto voltaje, con el conjunto visitante llegando a sacar ventaja en el tramo final, pero el equipo tripero reaccionó a tiempo para dejar todo abierto en la última jugada.

ASÍ LO GANO EL DEMENTE DE JUAN FRANCISCO FALTANDO MENOS DE UN SEGUNDO 🤯 pic.twitter.com/JIsODSZnmN — Gimnasia Basquet 🏀🐺 (@GimnasiaBasquet) April 24, 2026

El doble de Boffelli no solo definió el encuentro, sino que también aseguró la serie 3-1 para Gimnasia, que de esta manera avanzó a los cuartos de final.

Gimnasia había terminado séptimo en la regular y Entrerriano, segundo. Ahora espera por el ganador de Barrio Parque - Comunicaciones (del otro lado, Villa San Martín - La Unión o Pico FC)