"Ilegal": el Gobierno salió al cruce de un acto político por Cristina Kirchner en el Colegio Nacional de La Plata

Este viernes por la tarde, el Colegio Nacional será escenario de un acto político bajo la consigna "Cristina libre". El encuentro, que contará con la presencia de ex funcionarios y diputados, encendió una polémica con el gobierno de Javier Milei, cuando el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, remitió una nota formal y declaró la actividad como "ilegal".

Álvarez, a través de su cuenta de X, se hizo eco de la charla abierta que se desarrollará mañana desde las 18 horas y compartió una carta enviada a Fernando Tauber, donde le solicita "que tome las medidas pertinentes".

"En virtud de haber tomado conocimiento de la intención de realizar un acto político-partidario en un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata, remitimos una nota formal al rector Fernando Tauber señalando que dicha actividad resulta ilegal", escribió Álvarez. En esa línea, argumentó: "Se trata de un establecimiento educativo al que concurren menores de edad".

En virtud de haber tomado conocimiento de la intención de realizar un acto político-partidario en un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata (@UNLP), remitimos una nota formal al rector @tauberfernando señalando que dicha actividad resulta ilegal, en tanto se… pic.twitter.com/eUyI9zIhO0 — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) April 23, 2026

En la publicación, Álvarez adjuntó el posteo del Instituto Patria en el que se anunciaba el evento en la institución educativa ubicada en 1 y 49. Además, incluyó la carta enviada este jueves, donde indicó: "Como es de público conocimiento y Ud. no puede ignorar, la Sra Cristina Fernández de Kirchner se encuentra condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con pena de prisión por 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos".

En esa línea, profundizó: "Esta condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de haber sido condenada en todas las instancias anteriores".

"Resulta llamativa la reunión convocada en el ámbito de la Universidad a su cargo, en donde se estaría contrariando la condena penal, ratificada en todas las sentencias judiciales y se configuraría en una apología del delito, penada expresamente en el art. 213 del Código Penal, entre otras tantas violaciones legales", agregó.

Asimismo, el funcionario nacional detalló: "Cabe destacar y no puede pasar inadvertido por Ud. el agravante que resulta realizar este acto público en un Colegio Secundario dependiente de la Universidad a su cargo, en el cual concurren menores de edad, a los cuales debe resguardar especialmente, que estarían expuestos a un adoctrinamiento político partidario, expresamente prohibido por las leyes 26.206, 26.061, decretos complementarios y reglamentarios".

Por último, afirmó: "Ante esta gravísima situación, en virtud de la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional y la Ley 24.521 que le atribuye a Ud. la máxima autoridad de la Universidad y ante su obligación como funcionario público, lo insto para que tome las medidas pertinentes evitando la posible comisión de delitos y violaciones a las leyes vigentes".