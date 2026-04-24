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Policiales |La concesionaria está sobre el Camino Centenario, en Gonnet

Roban en una agencia de autos tras romper el techo

Roban en una agencia de autos tras romper el techo

La concesionaria oficial de Renault de Centenario entre 509 y 510/web

24 de Abril de 2026 | 02:36
Edición impresa

En la madrugada del miércoles, una concesionaria de automóviles ubicada en Gonnet fue epicentro de un audaz golpe delictivo que incluyó un importante robo y graves destrozos.

Fuentes policiales cercanas a la investigación consignaron que el ataque ocurrió en el comercio oficial de Renault “Autos CIARA”, que está en Camino Centenario entre 509 y 510.

De acuerdo a las primeras informaciones, “un empleado dio a conocer que a las 4 de la mañana recibió un llamado telefónico de la empresa de alarmas del local, donde se le comunicó que se había detectado el ingreso de desconocidos al lugar”.

Enseguida, hizo saber que “el empleado se dirigió a la concesionaria y se percató de que ya se encontraban en el lugar personal de la empresa de alarma y efectivos policiales del Comando de Patrulla”.

El panorama con el que se topó allí resultó desolador, porque siempre en base a lo informado por la misma fuente, “los delincuentes ingresaron al negocio luego de provocar destrozos en el techo”.

Al respecto, brindó algunos pormenores sobre las roturas causadas por los intrusos.

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En tal sentido, precisó que “cortaron la chapa y el panel de durlock, para seguidamente dirigirse hasta el sector donde se encuentran las cajas de seguridad”.

Lo hicieron con el único objetivo de apoderarse del dinero allí guardado. “Las violentaron y consiguieron robar cerca de un millón y medio de pesos más un billete de 100 dólares”, reveló el portavoz.

No fue lo único sustraído por la banda, porque, reveló, “huyeron además con un teléfono celular sin rastreo satelital”. Ahora los pesquisas tratan de identificar a los ladrones con las cámaras de la concesionaria y de la zona.

 

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