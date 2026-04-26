La agenda deportiva del domingo se cubre de fútbol: partidos, horarios y TV

Como no podía ser de otra manera, un buen domingo nublado merece una agenda cargada de puro fútbol.

Es por eso que desde la mañana hasta la noche, la pelotita seguirá rodando pasando de continente a continente y de primera a segunda.

Pero sin dudas, el encuentro que hará detener el "zapping" y dejar la bocha quieta en una sola cancha será el que se juegue a las 17:30 en Córdoba cuando Belgrano reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la última fecha del Torneo Apertura.

LIGA PROFESIONAL

15:00: Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza | TNT SPORTS PREMIUM

17:30: Belgrano vs Gimnasia La Plata | ESPN PREMIUM

17:30: Newell's Old Boys vs Instituto | TNT SPORTS PREMIUM

20:00: Atlético Tucumán vs Banfield | ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00: Nueva Chicago vs Colegiales | LPF PLAY

15:00: Tristán Suárez vs Gimnasia y Tiro | LPF PLAY

15:00: Deportivo Morón vs Racing (Córdoba) | LPF PLAY

15:30: Chacarita Juniors vs Ferrocarril Midland | LPF PLAY

15:30: Acassuso vs Estudiantes Caseros | DISNEY + PREMIUM

16:00: Agropecuario vs San Martín Tucumán | LPF PLAY

16:00: Deportivo Madryn vs Defensores de Belgrano | LPF PLAY

17:00: Güemes vs Atlanta | LPF PLAY

17:00: Central Norte Salta vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY

17:00: Chaco For Ever vs Mitre | LPF PLAY

18:00: Deportivo Maipú vs Almagro | LPF PLAY

19:00: Colón Santa Fe vs Godoy Cruz | LPF PLAY

LA LIGA

11:15: Real Oviedo vs Elche | DSPORTS

13:30: Osasuna vs Sevilla | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM

16:00: Villarreal vs Celta de Vigo | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4

BUNDESLIGA

10:30: VfB Stuttgart vs SV Werder Bremen | DISNEY + PREMIUM

12:30: Borussia Dortmund vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM

SERIE A

13:00: Torino vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM

15:45: Milan vs Juventus | DISNEY + PREMIUM

SUDAMERICANO SUB17

17:00: Argentina vs Colombia | DSPORTS +