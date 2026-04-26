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La agenda deportiva del domingo se cubre de fútbol: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo se cubre de fútbol: partidos, horarios y TV
26 de Abril de 2026 | 10:29

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Como no podía ser de otra manera, un buen domingo nublado merece una agenda cargada de puro fútbol. 

Es por eso que desde la mañana hasta la noche, la pelotita seguirá rodando pasando de continente a continente y de primera a segunda.

Pero sin dudas, el encuentro que hará detener el "zapping" y dejar la bocha quieta en una sola cancha será el que se juegue a las 17:30 en Córdoba cuando Belgrano reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la última fecha del Torneo Apertura.

LIGA PROFESIONAL
15:00: Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza | TNT SPORTS PREMIUM
17:30: Belgrano vs Gimnasia La Plata  | ESPN PREMIUM
17:30: Newell's Old Boys vs Instituto | TNT SPORTS PREMIUM
20:00: Atlético Tucumán vs Banfield | ESPN

PRIMERA NACIONAL
15:00: Nueva Chicago vs Colegiales | LPF PLAY
15:00: Tristán Suárez vs Gimnasia y Tiro | LPF PLAY
15:00: Deportivo Morón vs Racing (Córdoba) | LPF PLAY
15:30: Chacarita Juniors vs Ferrocarril Midland | LPF PLAY
15:30: Acassuso vs Estudiantes Caseros | DISNEY + PREMIUM
16:00: Agropecuario vs San Martín Tucumán | LPF PLAY
16:00: Deportivo Madryn vs Defensores de Belgrano | LPF PLAY
17:00: Güemes vs Atlanta | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
17:00: Chaco For Ever vs Mitre | LPF PLAY
18:00: Deportivo Maipú vs Almagro | LPF PLAY
19:00: Colón Santa Fe vs Godoy Cruz | LPF PLAY

LA LIGA
11:15: Real Oviedo vs Elche | DSPORTS
13:30: Osasuna vs Sevilla | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM
16:00: Villarreal vs Celta de Vigo | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4

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12:30: Borussia Dortmund vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM

SERIE A
13:00: Torino vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM
15:45: Milan vs Juventus  | DISNEY + PREMIUM

SUDAMERICANO SUB17
17:00: Argentina vs Colombia | DSPORTS + 

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