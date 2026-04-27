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Policiales |INVESTIGAN BRUTAL ATAQUE

Dos horas de cautiverio para un hombre en Berisso

Dos horas de cautiverio para un hombre en Berisso

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27 de Abril de 2026 | 04:18
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Un violento hecho de inseguridad sacudió a la ciudad de Berisso durante la madrugada, cuando un hombre fue interceptado por una banda de delincuentes, privado de su libertad durante más de dos horas y despojado de todas sus pertenencias.

Según la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 05.00 de la mañana, cuando la víctima circulaba en su motocicleta Honda 110 por la zona de Montevideo y 35. Trabajaría para una aplicación de viajes.

En ese punto, levantó a una mujer apodada como “La Flaca”, a quien había visto en ocasiones anteriores.

Ambos se dirigieron hasta calles 26 y 156, donde la joven descendió con la excusa de comprar estupefacientes.

Fue en ese momento, mientras aguardaba a su pasajera, que el motociclista fue sorprendido por tres sujetos que lo atacaron por la espalda.

Uno de ellos se subió a la moto y le apoyó un cuchillo en el cuello, mientras otro le cubría la cabeza con su propia campera.

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Así, bajo amenazas, tomaron el control del rodado y lo trasladaron por la fuerza durante unas cuadras.

La pesadilla continuó cuando, tras obligarlo a descender a golpes, lo llevaron a un galpón precario con piso de tierra, donde lo mantuvieron cautivo.

En ese lugar, relató, le colocaron un pasamontañas y, entre insultos y agresiones, le robaron todas sus pertenencias: un celular, un reloj, un anillo, una campera, una mochila y dos cascos.

Dos de los delincuentes escaparon en la motocicleta robada, mientras que un tercero quedó custodiándolo, con la orden de atarlo.

Durante ese tiempo, la víctima fue golpeada y amenazada, permaneciendo retenida, como se dijo, por más de dos horas.

Finalmente, en un giro inesperado, el hombre que lo vigilaba accedió a liberarlo y le indicó que escapara antes de que regresaran sus cómplices.

Desorientado y aún con el rostro cubierto, logró llegar hasta la zona de calles 28 y 162, donde pudo quitarse el pasamontañas y luego dar aviso a la Policía tras cruzarse con un patrullero a la altura de las calles 29 y 170.

La víctima aseguró que no sufrió heridas de gravedad, aunque sí recibió golpes y patadas durante el cautiverio.

No pudo identificar con precisión a los agresores debido a que le cubrieron el rostro, aunque indicó que eran jóvenes, delgados y vestían ropa oscura.

En cuanto a la mujer que lo acompañaba, sostuvo que no cree que haya estado involucrada en el ataque.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúa la búsqueda de los responsables. Para esto, el análisis de las cámaras de seguridad figura en el protocolo de actuación.

También habrá rastrillajes en la zona del hecho, en busca de ubicar el galpón y avanzar sobre otros detalles que la víctima aportó a los investigadores y que se preservan para no entorpecer el accionar oficial.

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