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Política y Economía

Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril

Tras el pico de marzo, el Gobierno busca una recuperación de la actividad económica

Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril
28 de Abril de 2026 | 11:13

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación registró un “pico” en marzo y que, a partir de abril, comenzará un proceso de desaceleración, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la baja de precios y una recuperación de la actividad económica.

Según los últimos datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo alcanzó el 3,4% mensual, el nivel más alto en lo que va del año y una cifra que encendió alertas sobre la evolución inflacionaria.

Caputo sostuvo que el dato de marzo respondió a factores puntuales y defendió la idea de que se trató de un “pico” dentro de un proceso más amplio de desinflación. Entre las causas mencionadas aparecen subas en precios regulados, combustibles, alimentos —en especial la carne— y efectos estacionales como el inicio de clases.

En esa línea, el ministro transmitió un mensaje de optimismo hacia adelante: aseguró que desde abril comenzará una trayectoria descendente de la inflación y planteó que el país ingresará en una etapa de mejora sostenida. Incluso, llegó a afirmar que se vienen “los mejores 18 meses” en materia económica, con menor inflación y crecimiento.

Expectativas de empresarios y señales de la economía

Durante encuentros con empresarios, el titular del Palacio de Hacienda reforzó ese diagnóstico y anticipó que el índice de abril ya mostraría una baja respecto de marzo. Además, sostuvo que la actividad económica, que viene golpeada por la caída del consumo y el ajuste, empezará a recuperarse en los próximos meses.

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Sin embargo, el contexto sigue siendo desafiante. La inflación acumuló varios meses por encima del 2% mensual y mantiene presión sobre los ingresos, lo que impacta directamente en el consumo y retrasa la reactivación.

Si bien desde el Gobierno insisten en que el proceso de desinflación está en marcha, el principal interrogante pasa por la velocidad con la que podrían bajar los precios. Tras el salto de marzo, analistas coinciden en que podría iniciarse una desaceleración, aunque advierten que el ritmo dependerá de múltiples factores, como la evolución del tipo de cambio, los precios regulados y las expectativas del mercado.

En este escenario, el mensaje oficial apunta a sostener expectativas positivas en medio de tensiones inflacionarias persistentes. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el pico de marzo fue efectivamente un punto de inflexión o el inicio de una nueva etapa de mayor volatilidad en los precios.

Captación por el pago de la deuda

Por potro lado, se informó que Caputo realizará hoy una nueva licitación de deuda en la que incluirá dos bonos en dólares para captar U$S 900 millones que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año. El Gobierno tiene que seguir buscando dólares en el mercado local ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos.

Ante este escenario, el ministro decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 – los dos títulos que se suscriben en dólares – pasen de US$ 250 a US$ 350 millones. Esto se debe a que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo.

Mañana se realizará la segunda vuelta por US$ 100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de hoy, con lo cual se completarán los US$ 900 millones. Al momento no se conocieron avances en el préstamo que Argentina negocia con bancos privados y para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$ 4.500 millones. También se desconoce cuando el FMI aprobará el giro de los US$1.000 millones pendientes de la última revisión.

En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro enfrenta hoy el roll-over de vencimientos en pesos por un valor de $8 billones. Según el menú de bonos ofrecido, busca alargar plazos y mejorar las condiciones de las tasas.

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