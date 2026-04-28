Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril
Caputo reveló ante empresarios que bajó la inflación en abril
VIDEO. Choque de frente y los vecinos apuntan al caos que genera el corte del Belgrano por el shopping, que lleva un mes
Emiratos Arabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo
28 por ciento de chances: ¿qué tiene que pasar para que Estudiantes y Gimnasia se enfrenten en octavos de final?
Y un día Salvi Goñi conoció a Scaloni: "Te amo mucho, voy a llorar"
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata
Investigan a un profesor de boxeo de La Plata por una serie de presuntos abusos sexuales
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Yamila Osman, la platense que la rompió y se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Guido Kaczka
La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación
Amenazas en escuelas bonaerenses: denuncia ante Procuración para saber si detrás hubo una “estructura delictiva”
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Así funcionaba la “Pyme tumbera” en La Plata: comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
VIDEO. ¿Otra mujer víctima de una bestia? Un brutal caso de violencia de género en Pilar
Se usa cualquier mentira para justificar un femicidio: "Soy gordo y la aplasté sin querer"
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Desregulación inmobiliaria: cómo es el proyecto del Gobierno para bajar costos en la compraventa de propiedades
Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Aseguran que Mauricio Macri tendría nueva novia, los detalles
Carmen Barbieri contó todo sobre su relación con Daniel Scioli y reveló detalles de su vínculo con Jorge Porcel
Segundo día de paro docente en la UNLP: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades
Abril termina con temperaturas de invierno: día por día, así estará el tiempo en La Plata
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
ARCA subasta iPhone, auriculares y hasta un parlante: cómo participar
Estados Unidos evalúa la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
Rincón, insiste: “estuve con Messi, no mentí, tiene lindo cu...”
Gran Hermano confirmó el repechaje: cuándo será, una sorpresiva regla que puede modificar todo
Millonaria multa contra el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el pico de marzo, el Gobierno busca una recuperación de la actividad económica
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación registró un “pico” en marzo y que, a partir de abril, comenzará un proceso de desaceleración, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la baja de precios y una recuperación de la actividad económica.
Según los últimos datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo alcanzó el 3,4% mensual, el nivel más alto en lo que va del año y una cifra que encendió alertas sobre la evolución inflacionaria.
Caputo sostuvo que el dato de marzo respondió a factores puntuales y defendió la idea de que se trató de un “pico” dentro de un proceso más amplio de desinflación. Entre las causas mencionadas aparecen subas en precios regulados, combustibles, alimentos —en especial la carne— y efectos estacionales como el inicio de clases.
En esa línea, el ministro transmitió un mensaje de optimismo hacia adelante: aseguró que desde abril comenzará una trayectoria descendente de la inflación y planteó que el país ingresará en una etapa de mejora sostenida. Incluso, llegó a afirmar que se vienen “los mejores 18 meses” en materia económica, con menor inflación y crecimiento.
Expectativas de empresarios y señales de la economía
Durante encuentros con empresarios, el titular del Palacio de Hacienda reforzó ese diagnóstico y anticipó que el índice de abril ya mostraría una baja respecto de marzo. Además, sostuvo que la actividad económica, que viene golpeada por la caída del consumo y el ajuste, empezará a recuperarse en los próximos meses.
LE PUEDE INTERESAR
Spagnuolo fue a Tribunales, pero se negó a declarar
LE PUEDE INTERESAR
Rauch: rurales analizan reclamos judiciales por tasas y caminos
Sin embargo, el contexto sigue siendo desafiante. La inflación acumuló varios meses por encima del 2% mensual y mantiene presión sobre los ingresos, lo que impacta directamente en el consumo y retrasa la reactivación.
Si bien desde el Gobierno insisten en que el proceso de desinflación está en marcha, el principal interrogante pasa por la velocidad con la que podrían bajar los precios. Tras el salto de marzo, analistas coinciden en que podría iniciarse una desaceleración, aunque advierten que el ritmo dependerá de múltiples factores, como la evolución del tipo de cambio, los precios regulados y las expectativas del mercado.
En este escenario, el mensaje oficial apunta a sostener expectativas positivas en medio de tensiones inflacionarias persistentes. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el pico de marzo fue efectivamente un punto de inflexión o el inicio de una nueva etapa de mayor volatilidad en los precios.
Captación por el pago de la deuda
Por potro lado, se informó que Caputo realizará hoy una nueva licitación de deuda en la que incluirá dos bonos en dólares para captar U$S 900 millones que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año. El Gobierno tiene que seguir buscando dólares en el mercado local ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos.
Ante este escenario, el ministro decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 – los dos títulos que se suscriben en dólares – pasen de US$ 250 a US$ 350 millones. Esto se debe a que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo.
Mañana se realizará la segunda vuelta por US$ 100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de hoy, con lo cual se completarán los US$ 900 millones. Al momento no se conocieron avances en el préstamo que Argentina negocia con bancos privados y para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$ 4.500 millones. También se desconoce cuando el FMI aprobará el giro de los US$1.000 millones pendientes de la última revisión.
En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro enfrenta hoy el roll-over de vencimientos en pesos por un valor de $8 billones. Según el menú de bonos ofrecido, busca alargar plazos y mejorar las condiciones de las tasas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí