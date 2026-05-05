Durísimo cruce de Luis Caputo a Domingo Cavallo por el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

Viajar en taxi será más caro en La Plata: a cuánto se van la bajada de bandera y la ficha
Viajar en taxi será más caro en La Plata: a cuánto se van la bajada de bandera y la ficha
EL DIA en Cusco: así arribó el Pincha a la altura de Perú para jugar por Libertadores
Durísimo cruce de Caputo a Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"
Desafectaron a un alto funcionario policial bonaerense tras una grave denuncia vinculada a La Plata
VIDEO.- Crimen de Luis Cubilla en La Plata: el crudo relato de una madre destrozada
En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final
Boca y Barcelona de Ecuador empatan 0 a 0 en la Libertadores: Ascacibar vio la tarjeta roja
Juan Darthés irá a la cárcel por abuso sexual contra Thelma Fardin: la Justicia de Brasil dejó firme la condena
Ordenaron peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Adorni en el country
El Súper Cartonazo de $3.000.000 se va para un lector de Quilmes
Alimentos al frente: cómo se reconfiguró el índice de precios en La Plata en abril
Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga
Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata
La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"
Murió Hugo Cánepa, reconocido hincha y periodista de Gimnasia
Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España
El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?
FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!
Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor
Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Íntima confesión: Flor de la V reveló haber estado enamorada de una famosa mujer
Filtraron los motivos por los que se separaron Pampita y Martín Pepa
Chau al "carry on" gratuito: Aerolíneas dispuso que hay que pagarlo como "servicio adicional"
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia
Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados
Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un nuevo cruce público en la red social X, el ministro de Economía Luis Caputo respondió con dureza al exministro Domingo Cavallo, luego de que este último insistiera en la necesidad de eliminar por completo el cepo cambiario.
Cavallo había cuestionado la estrategia oficial al advertir que la continuidad de los controles limita la confianza y el acceso al financiamiento externo. En ese contexto, Caputo salió al cruce con un mensaje directo: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, abrió el ministro en su publicación.
En su respuesta, el titular del Palacio de Hacienda recordó la gestión de Cavallo en los años noventa y afirmó: “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”.
“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, planteó Milei acerca de la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía en la década del 90 y principios de los 2000.
Caputo también agregó críticas personales y profesionales al exministro: “Porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos”.
LE PUEDE INTERESAR
En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública
LE PUEDE INTERESAR
Alak recibió a Pichetto, Monzó y Bossio
El mensaje cerró con una defensa del rumbo económico actual: “Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”.
A su turno, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez, cargó contra el exfuncionario mediante la misma red social: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo”.
El intercambio volvió a exponer la tensión entre dos visiones opuestas de política económica: la del ajuste y apertura gradual del actual Gobierno y la defensa de una liberalización más rápida impulsada por Cavallo.
‼️"CAPUTO ES UN TRADER. NO TIENE NINGUNA TEORÍA, ENFOCA POR UN LADO Y, SI NO SALE, VA POR EL OTRO"@domingocavallo en #MMD con @maximmontenegro— Ahora Play (@ahora_play) May 5, 2026
Entrevista completa por acá👇https://t.co/h0TGMtI18n pic.twitter.com/VtO2AoV7cU
Domingo Cavallo envió un mensaje directo al Gobierno al señalar que la única forma de seguir reduciendo el riesgo país es avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario y permitir la libre circulación de capitales. En una entrevista, sostuvo que mientras persistan los controles de cambio, la Argentina continuará siendo considerada “mercado de frontera” y no podrá mejorar de forma sostenida su estatus crediticio.
El exministro remarcó que las calificadoras de riesgo identifican justamente esas restricciones como el principal obstáculo. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que les estoy diciendo”, afirmó, al insistir en que la liberalización total del mercado cambiario permitiría una mejora inmediata en la percepción financiera internacional.
Además, Cavallo planteó la necesidad de acelerar la acumulación de reservas internacionales sin temor a la evolución del tipo de cambio y aseguró que una baja del riesgo país facilitaría la refinanciación de deuda a tasas más bajas. Según su visión, eso le permitiría al Estado renovar vencimientos sin dificultades y en condiciones más favorables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí