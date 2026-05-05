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Política y Economía

Durísimo cruce de Luis Caputo a Domingo Cavallo por el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

Durísimo cruce de Luis Caputo a Domingo Cavallo por el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"
5 de Mayo de 2026 | 22:12

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En un nuevo cruce público en la red social X, el ministro de Economía Luis Caputo respondió con dureza al exministro Domingo Cavallo, luego de que este último insistiera en la necesidad de eliminar por completo el cepo cambiario.

Cavallo había cuestionado la estrategia oficial al advertir que la continuidad de los controles limita la confianza y el acceso al financiamiento externo. En ese contexto, Caputo salió al cruce con un mensaje directo: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, abrió el ministro en su publicación.

En su respuesta, el titular del Palacio de Hacienda recordó la gestión de Cavallo en los años noventa y afirmó: “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”.

“Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, planteó Milei acerca de la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía en la década del 90 y principios de los 2000.

Caputo también agregó críticas personales y profesionales al exministro: “Porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos”.

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El mensaje cerró con una defensa del rumbo económico actual: “Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”.

A su turno, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez, cargó contra el exfuncionario mediante la misma red social: “Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%. Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo”.

¿Qué dijo Domingo Cavallo sobre la gestión económica de Luis Caputo?

El intercambio volvió a exponer la tensión entre dos visiones opuestas de política económica: la del ajuste y apertura gradual del actual Gobierno y la defensa de una liberalización más rápida impulsada por Cavallo.

Domingo Cavallo envió un mensaje directo al Gobierno al señalar que la única forma de seguir reduciendo el riesgo país es avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario y permitir la libre circulación de capitales. En una entrevista, sostuvo que mientras persistan los controles de cambio, la Argentina continuará siendo considerada “mercado de frontera” y no podrá mejorar de forma sostenida su estatus crediticio.

El exministro remarcó que las calificadoras de riesgo identifican justamente esas restricciones como el principal obstáculo. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que les estoy diciendo”, afirmó, al insistir en que la liberalización total del mercado cambiario permitiría una mejora inmediata en la percepción financiera internacional.

Además, Cavallo planteó la necesidad de acelerar la acumulación de reservas internacionales sin temor a la evolución del tipo de cambio y aseguró que una baja del riesgo país facilitaría la refinanciación de deuda a tasas más bajas. Según su visión, eso le permitiría al Estado renovar vencimientos sin dificultades y en condiciones más favorables.

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