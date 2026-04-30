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Policiales |TERROR EN UN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DEL BARRIO EL PELIGRO

Simuló un dolor de muelas para asaltar al dentista

Simuló un dolor de muelas para asaltar al dentista

Archivo

30 de Abril de 2026 | 04:43
Edición impresa

Un odontólogo estaba finalizando ayer su jornada de trabajo en su consultorio del barrio El Peligro, cercano a la Ruta 2, cuando la inseguridad se presentó “sin turno” y atacó “sin anestesia”.

Es que de acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes oficiales, un rato antes de las 4 de la tarde, en Colectora y la calle 423, el profesional terminó de atender a una paciente, a quien despidió y dejó la puerta “cerrada, pero sin llave”.

“Lo que pasa es que el odontólogo ya se estaba por ir, tomó su celular y de repente se encontró con uno que simuló ser un paciente y argumentó que no aguantaba el dolor y necesitaba sacarse una muela”, refirió un vocero cercano a la investigación.

“TRANQUILO, SOLO QUIERO EL AUTO”

El portavoz informó seguidamente que “el profesional enseguida le preguntó por los síntomas y el simulador se mantuvo firme en su plan”.

“Inclusive, el delincuente, siguiendo con su farsa, abrió la boca y le señaló cuál era la supuesta muela afectada”, acotó.

Dispuesto a solucionar la urgencia, el odontólogo “le pidió que pasara al consultorio, donde lo hizo acostar en el sillón para atenderlo”.

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Pero mientras el profesional preparaba todo el kit para trabajar en la cavidad bucal, al darse vuelta para iniciar esa tarea, observó como el paciente, que no era tal, se abrió la campera para mostrarle que tenía un revólver.

Con el odontólogo perplejo y asustado por lo inesperado de la situación, el falso paciente le dijo “`tranquilo flaco, lo único que quiero es el auto. Si no te resistís, no te voy a hacer nada´. Y tras preguntarle si había un baño, lo llevó hasta ese sector sin dejar de apuntarlo en ningún instante”.

“SE LLEVÓ BASTANTE”

El damnificado entonces quedó fuera de acción al estar confinado al encierro y el delincuente se abocó de lleno a elegir el botín.

Siempre en función del mismo vocero, la víctima “relató que desde el baño escuchaba los ruidos que provocaba al abrir y cerrar de manera abrupta los cajones. Y que después sintió cuando arrancaba el motor del auto”.

Esto último le dio la certeza al odontólogo de que el delincuente ya se había alejado del lugar, por lo que corrió presurosamente hacia la calle.

A decir de ocasionales testigos, el coche del damnificado fue visto “tomar por la Ruta 2 desde la calle 420 y en sentido de circulación ascendente”.

Inclusive, reveló el informante, “el dentista observó que en el asiento del acompañante de su auto, el asaltante llevaba un televisor que sacó de la sala de espera del consultorio”.

Agregó que “también robó un celular Apple modelo iPhone 12 de color rojo”.

Por ahora, nada se sabe del paradero del autor del ataque, por lo que se activaron distintas diligencias para identificarlo y atraparlo.

 

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