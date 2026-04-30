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Oportunidades inmobiliarias en La Plata

Oportunidades inmobiliarias en La Plata
30 de Abril de 2026 | 07:18

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Estas son algunas de las oportunidades inmobiliarias en La Plata que se destacan en el Rubro 4 de los clasificados del diario EL DIA:

- !!!29 entre 57 y 58. Excelente duplex tipo casa. Todo al frente, cochera cub. Amplias dependencias. U$S 82.000 "Daniel Juarez". 15-555-5029 o 15-619-1058

- "Rojas & Rojas", 19 y 609, 10x22,75 U$S 11.500, Sicardi 653 y 18 8,66x43 U$S 14.000, 75 y 124, 21x22 U$S 17.000, Los Naranjos 18x39 489-3337 ó 221-539-8878

- "Compro urgente cliente exclusivo PH frente, bien ubicado, en excelente estado h/U$S 80.000. "Daniel Juárez" Col. 5505 - 15-619-1058 o 15-555-5029

 - Helvaci, 39 e/117 y 118, a refaccionar, sobre lote 10x30, amplias facilidades pago. 482-6885

 

Todos los avisos publicados en los clasificados del diario EL DIA

 

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