VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En La Plata, micros más caros y un servicio que no mejora: se multiplican las quejas por baja frecuencia
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica
Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?
Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La “amiga” de Berlusconi: prostitución, indulto y un enorme escándalo VIP
El delito no pidió "turno" y golpeó "sin anestesia": simuló un dolor de muelas para asaltar a un dentista de La Plata
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estas son algunas de las oportunidades inmobiliarias en La Plata que se destacan en el Rubro 4 de los clasificados del diario EL DIA:
- !!!29 entre 57 y 58. Excelente duplex tipo casa. Todo al frente, cochera cub. Amplias dependencias. U$S 82.000 "Daniel Juarez". 15-555-5029 o 15-619-1058
- "Rojas & Rojas", 19 y 609, 10x22,75 U$S 11.500, Sicardi 653 y 18 8,66x43 U$S 14.000, 75 y 124, 21x22 U$S 17.000, Los Naranjos 18x39 489-3337 ó 221-539-8878
- "Compro urgente cliente exclusivo PH frente, bien ubicado, en excelente estado h/U$S 80.000. "Daniel Juárez" Col. 5505 - 15-619-1058 o 15-555-5029
- Helvaci, 39 e/117 y 118, a refaccionar, sobre lote 10x30, amplias facilidades pago. 482-6885
Todos los avisos publicados en los clasificados del diario EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?