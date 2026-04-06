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Espectáculos

VIDEO. Tan Biónica anunció que cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO

VIDEO. Tan Biónica anunció que cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
6 de Abril de 2026 | 23:19

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El anuncio llegó sin vueltas y con el tono festivo de las grandes ocasiones: Tan Biónica confirmó que cerrará el año con un show en La Plata. La cita será el 12 de diciembre en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en lo que promete ser una de las fechas más convocantes del calendario musical de 2026.

El mensaje, difundido a través de sus canales oficiales, no dejó margen para especulaciones y terminó de validar los rumores que circulaban en redes en las últimas horas. La banda liderada por Chano Charpentier eligió la capital bonaerense para bajar el telón de su año, apostando a un estadio que se consolidó como plaza clave para shows masivos.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 8 de abril a las 12 del mediodía a través de la plataforma Livepass, con un beneficio especial para clientes del Banco Provincia, que podrán acceder a la compra en cuatro cuotas sin interés. Se espera una alta demanda desde el inicio de la venta, en línea con el fervor que la banda viene generando en cada presentación.

El regreso de Tan Biónica a los escenarios en los últimos años reactivó una conexión emocional con su público que se traduce en recitales multitudinarios y una fuerte presencia en la agenda cultural. En ese contexto, el show en UNO no solo funcionará como cierre de temporada, sino también como una nueva postal de esa relación renovada con sus seguidores.

La elección de La Plata no es casual. La ciudad viene consolidándose como un polo atractivo para grandes eventos, y el estadio de Estudiantes ofrece una infraestructura moderna que potencia la experiencia tanto para el público como para los artistas. Todo indica que diciembre tendrá, en ese escenario, una noche marcada por la nostalgia, la celebración y un repertorio que ya forma parte de la memoria colectiva del rock nacional.

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