El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud

La actriz Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano, tras el golpe que sufrió en el rostro, debido a un accidente doméstico, durante su estadía en el reality, ayer.

Según se supo, el conductor Santiago del Moro confirmó la noticia en sus redes sociales: “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”. “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”, cerró el presentador.

En horas previas a la gala de eliminación del pasado lunes 6 de abril, la intérprete se tropezó con su propio calzado y sufrió una caída boca abajo, sin llegar a apoyar las manos, por lo que impactó de lleno la nariz y la boca contra el suelo.

A causa del incidente, debió ser atendida por el personal de salud disponible y debió ser retirada del certamen en camilla, para que luego se le practique una tomografía de cabeza y una radiografía de tórax, con el fin de descartar lesiones internas, explicó del Moro en la última emisión.