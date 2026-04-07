Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

La Municipalidad de La Plata clausuró este martes el hipermercado mayorista Vital, según indicaron oficialmente, tras detectar graves irregularidades sanitarias durante una inspección realizada en las últimas horas.

El procedimiento se llevó a cabo -acta contravencional N° 17.076-, cuando personal de la Secretaría de Control Urbano se presentó en el comercio ubicado en 520 entre 21 y 23 a partir de un reclamo.

"Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de alimentos en mal estado, puntualmente arroz y fideos que contenían gorgojos y gusanos", detallaron.

Además, agregaron que se verificó que "el establecimiento contaba con la habilitación vencida", lo que agravó la situación.

Ante este escenario, las autoridades procedieron al secuestro de la mercadería afectada y dispusieron la clausura del lugar.