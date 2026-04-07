Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos

Desbaratan una banda dedicada al robo y desguace de motos, en las últimas horas en La Plata, tras una investigación policial que se extendió durante varias semanas y culminó con tres allanamientos simultáneos, tres detenidos y el secuestro de una importante cantidad de autopartes y vehículos con pedido de secuestro.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Novena en el marco de una causa por “robo de motovehículo, hallazgo, encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de uso civil”, con intervención de la UFI N°1. Los operativos se realizaron en domicilios ubicados en 89 bis y 1, una chatarrería de 90 entre 1 y 2, y otro inmueble en 116 bis y 604, puntos que habían quedado bajo vigilancia tras tareas de inteligencia y análisis de cámaras públicas y privadas.

Como resultado fueron detenidos Damián Moisés Campos Ibarra (41), Darío Víctor San Martín (42) y Jesús Emanuel Bisognio (25). Según la investigación, este último se encargaría de conseguir motos robadas y adquirirlas a bajo costo, luego las entregaba a Campos Ibarra, señalado como quien realizaba el desarme, mientras que San Martín, también conocido como “el chatarrero”, comercializaba las autopartes en el mercado ilegal.

Durante los allanamientos se incautaron diez cuadros de motocicletas, de las cuales seis contaban con pedido de secuestro activo y cuatro con numeración adulterada, además de ruedas, caños de escape, horquillas, amortiguadores, un asiento y cachas laterales de una Gilera Smash. También fueron halladas tres puertas de un Chevrolet Corsa y chapas patentes correspondientes a vehículos buscados por distintas dependencias policiales.

En uno de los domicilios, los agentes encontraron además una carabina calibre .22 marca Mahely, por lo que se sumó el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil. Fuentes del caso indicaron que gran parte de las motos robadas en el casco urbano platense terminaban en la zona de Diagonal 690 y calle 117, donde se concentraron las tareas investigativas. De acuerdo a los registros judiciales, Campos Ibarra cuenta con antecedentes por robos agravados desde 2013, mientras que Bisognio había sido imputado por robo agravado y lesiones durante 2024. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.