"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata
"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata
Investigadores descubren en el Lago del Bosque platense un parásito nunca antes registrado en el mundo
En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones
Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
En fotos | Sigue el calvario de los micros en La Plata y sancionarían a las empresas: paradas repletas y unidades que no frenan
Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
Desbarataron en La Plata a una banda de boqueteros tras el ataque a una distribuidora
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos
Por un incendio en Constitución, hubo demoras en el Tren Roca a La Plata
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes
Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán
Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta
Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte
VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado
Condenaron a un fiscal y dos abogados por desviar la investigación del robo ocurrido en la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini
Tras el escándalo del propofol y el fentanilo: "Sin trazabilidad, el sistema sanitario pierde el control sobre estos medicamentos"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se lanzó la preventa de entradas para ver a BTS en La Plata y, tras el enorme furor generado por el anuncio, la banda confirmó una tercera fecha en la ciudad. “Army, esto todavía no termina”, anunciaron desde DF Entertainment para dar a conocer la nueva fecha.
El fenómeno global del k-pop se presentará finalmente el 21, 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único “Diego Armando Maradona”, en el marco de su gira mundial. La expectativa por los shows en nuestro país fue inmediata: la preventa para las funciones del 23 y 24 de octubre ya se encuentra agotada, lo que llevó a la organización a sumar un nuevo recital el 21 de octubre debido a la altísima demanda.
En ese marco, la preventa ARMY Membership para la nueva fecha del 21 de octubre comenzará el miércoles 8 de abril a las 10:00, destinada exclusivamente a quienes se hayan registrado previamente durante el período anterior en Weverse.
Por su parte, la venta general para las tres fechas (21, 23 y 24 de octubre) se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00, únicamente a través del sitio web allaccess.com.ar, con todos los medios de pago disponibles.
La presencia de BTS en nuestra ciudad generó un impacto inmediato entre los fans: tras conocerse la llegada del grupo surcoreano comenzaron a registrarse acampes en las inmediaciones del estadio, en la zona de 25 y 32, aunque posteriormente los seguidores fueron desalojados.
LE PUEDE INTERESAR
“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano
Con tres recitales confirmados, La Plata se prepara para recibir uno de los eventos musicales más convocantes del año, que reunirá a miles de integrantes del ARMY de todo el país y la región.
Estos son los precios para las entradas para ver a BTS en La Plata:
- Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)
En tanto que se ofrece un paquete especial que incluye la prueba de sonido de los recitales: el Soundcheck Experience tiene un valor de $1.560.000.
Arirang, es el título del nuevo disco de BTS, y es el nombre de una canción coreana de la que ya se registran más de 3000 variaciones. El “arirang” es un canto lírico popular tradicional de la República Popular Democrática de Corea y fue inscrito en 2014 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se recrea y transmite oralmente y sigue conservando sus múltiples formas tradicionales y también es objeto de arreglos para música sinfónica y moderna. Su melodía suave y lírica incluye el estribillo “Arirang, arirang, arariyo, vas a la colina de Arirang”, y las temáticas que aborda son la separación y el encuentro, las penas y alegrías, y la felicidad.
Este canto se interpreta en ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades. Los niños lo aprenden de sus padres y vecinos, o en la escuela y otros contextos. En Pyongyang hay grupos de artistas profesionales que interpretan diversas variantes del “arirang”, y por doquier existen asociaciones de salvaguardia que desempeñan un papel importante en la ejecución, preservación y transmisión de las versiones locales de esta expresión cultural.
El “arirang” fortalece los vínculos sociales y, por consiguiente, contribuye a fomentar el respeto mutuo y el desarrollo social pacífico, sirviendo al pueblo coreano de vector para expresar sus sentimientos y aliviar sus penas. Importante símbolo de unidad cultural y motivo de orgullo para los coreanos, este canto ocupa un puesto en las artes escénicas, el cine, la literatura y otras producciones artísticas contemporáneas.
Existen diferentes categorías de “arirang”, según la letra y melodía utilizadas, y las treinta y seis variantes registradas evolucionan continuamente.
Para BTS, el proyecto musical ARIRANG es una declaración de principios y un puente entre pasado y futuro. BTS, se aferra a sus raíces. La vuelve a contar con nuevas voces y la adaptándola: “Nos preguntamos sobre nuestra propia identidad. Pensamos que queríamos mostrar nuestros orígenes. Somos coreanos y queríamos plasmar algo que representara a Corea”, explicó Kim Namjoon, líder e integrante de BTS. Y agregó: "Hay muchas maneras de interpretar Arirang, y creo que trata sobre el dolor, la añoranza y el amor. Y cuando estaba en el ejército, pensé mucho en cosas así. Pensé mucho en el pasado y en la interpretación".
Luego de que estos siete artistas coreanos, pausaran su carrera por casi cuatro años para completar el servicio militar obligatorio, usen a Arirang para su nuevo álbum, no es descabellado que Arirang represente la espera y el tan anhelado reencuentro.
El significado profundo de Arirang va más allá de lo musical y expresa el sentimiento llamado “Han”, esa mezcla de dolor, resiliencia y esperanza que acompaña la historia coreana. El grupo expresó, en el comunicado oficial, su deseo de agradecer “a todos los ARMY que esperaron tanto tiempo con un apoyo incondicional”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí