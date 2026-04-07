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Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha

Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha
7 de Abril de 2026 | 18:25

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Se lanzó la preventa de entradas para ver a BTS en La Plata y, tras el enorme furor generado por el anuncio, la banda confirmó una tercera fecha en la ciudad. “Army, esto todavía no termina”, anunciaron desde DF Entertainment para dar a conocer la nueva fecha. 

El fenómeno global del k-pop se presentará finalmente el 21, 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único “Diego Armando Maradona”, en el marco de su gira mundial. La expectativa por los shows en nuestro país fue inmediata: la preventa para las funciones del 23 y 24 de octubre ya se encuentra agotada, lo que llevó a la organización a sumar un nuevo recital el 21 de octubre debido a la altísima demanda.

En ese marco, la preventa ARMY Membership para la nueva fecha del 21 de octubre comenzará el miércoles 8 de abril a las 10:00, destinada exclusivamente a quienes se hayan registrado previamente durante el período anterior en Weverse.

Cuándo empieza la venta general

Por su parte, la venta general para las tres fechas (21, 23 y 24 de octubre) se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00, únicamente a través del sitio web allaccess.com.ar, con todos los medios de pago disponibles.

Fans y desalojo

La presencia de BTS en nuestra ciudad generó un impacto inmediato entre los fans: tras conocerse la llegada del grupo surcoreano comenzaron a registrarse acampes en las inmediaciones del estadio, en la zona de 25 y 32, aunque posteriormente los seguidores fueron desalojados.

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Con tres recitales confirmados, La Plata se prepara para recibir uno de los eventos musicales más convocantes del año, que reunirá a miles de integrantes del ARMY de todo el país y la región.

BTS: el precios de las entradas

Estos son los precios para las entradas para ver a BTS en La Plata:

- Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)

En tanto que se ofrece un paquete especial que incluye la prueba de sonido de los recitales: el Soundcheck Experience tiene un valor de $1.560.000.

Arirang, lo nuevo de BTS

Arirang, es el título del nuevo disco de BTS, y es el nombre de una canción coreana de la que ya se registran más de  3000 variaciones. El “arirang” es un canto lírico popular tradicional de la República Popular Democrática de Corea y fue inscrito en 2014  en la lista del  Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se recrea y transmite oralmente y sigue conservando sus múltiples formas tradicionales y también es objeto de arreglos para música sinfónica y moderna. Su melodía  suave y lírica incluye el estribillo “Arirang, arirang, arariyo, vas a la colina de Arirang”, y las temáticas que aborda  son la separación y el encuentro, las penas y alegrías, y la felicidad. 

Este canto se interpreta en ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades. Los niños lo aprenden de sus padres y vecinos, o en la escuela y otros contextos. En Pyongyang hay grupos de artistas profesionales que interpretan diversas variantes del “arirang”, y por doquier existen asociaciones de salvaguardia que desempeñan un papel importante en la ejecución, preservación y transmisión de las versiones locales de esta expresión cultural.

El “arirang” fortalece los vínculos sociales y, por consiguiente, contribuye a fomentar el respeto mutuo y el desarrollo social pacífico, sirviendo al pueblo coreano de vector para expresar sus sentimientos y aliviar sus penas. Importante símbolo de unidad cultural y motivo de orgullo para los coreanos, este canto ocupa un puesto en las artes escénicas, el cine, la literatura y otras producciones artísticas contemporáneas.

Existen diferentes categorías de “arirang”, según la letra y melodía utilizadas, y las treinta y seis variantes registradas evolucionan continuamente. 

Para BTS, el proyecto musical ARIRANG es una declaración de principios y un puente entre pasado y futuro. BTS,  se aferra a sus raíces. La vuelve a contar con  nuevas voces y la adaptándola: “Nos preguntamos sobre nuestra propia identidad. Pensamos que queríamos mostrar nuestros orígenes. Somos coreanos y queríamos plasmar algo que representara a Corea”, explicó Kim Namjoon, líder e integrante de BTS. Y agregó: "Hay muchas maneras de interpretar Arirang, y creo que trata sobre el dolor, la añoranza y el amor. Y cuando estaba en el ejército, pensé mucho en cosas así. Pensé mucho en el pasado y en la interpretación".

Luego de que estos siete artistas coreanos, pausaran  su carrera por casi cuatro años para completar el servicio militar obligatorio, usen a Arirang para su nuevo álbum, no es descabellado que  Arirang represente la espera y el tan anhelado reencuentro.

El significado profundo de Arirang va más allá de lo musical y expresa el sentimiento llamado “Han”, esa mezcla de dolor, resiliencia y esperanza que acompaña la historia coreana. El grupo expresó, en el comunicado oficial, su deseo de agradecer “a todos los ARMY que esperaron tanto tiempo con un apoyo incondicional”.

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