BTS en La Plata | Ya se venden las entradas: cuánto cuestan y cuándo son los shows

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Se lanzó la venta de entradas para ver a BTS en La Plata. El fenómeno coreano global del k-pop se hará presente en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” el 23 y 24 de octubre de 2026, en el marco de su gira mundial.
Los tickets para los shows en nuestro país están disponibles en preventa con Army Membership a partir de hoy a las 10 a través del sitio web de All Access con todos los medios de pago. La venta general se habilitará el viernes 10 a la misma hora.
Lo cierto es que la presencia de BTS en nuestra ciudad causó un enorme furor, al punto que tras conocerse la noticia comenzaron a acampar en las inmediaciones de 25 y 32, aunque los fans fueron desalojados.
Estos son los precios para las entradas para ver a BTS en La Plata:
- Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)
- Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)
En tanto que se ofrece un paquete especial que incluye la prueba de sonido de los recitales: el Soundcheck Experience tiene un valor de $1.560.000.
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Arirang, es el título del nuevo disco de BTS, y es el nombre de una canción coreana de la que ya se registran más de 3000 variaciones. El “arirang” es un canto lírico popular tradicional de la República Popular Democrática de Corea y fue inscrito en 2014 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se recrea y transmite oralmente y sigue conservando sus múltiples formas tradicionales y también es objeto de arreglos para música sinfónica y moderna. Su melodía suave y lírica incluye el estribillo “Arirang, arirang, arariyo, vas a la colina de Arirang”, y las temáticas que aborda son la separación y el encuentro, las penas y alegrías, y la felicidad.
Este canto se interpreta en ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades. Los niños lo aprenden de sus padres y vecinos, o en la escuela y otros contextos. En Pyongyang hay grupos de artistas profesionales que interpretan diversas variantes del “arirang”, y por doquier existen asociaciones de salvaguardia que desempeñan un papel importante en la ejecución, preservación y transmisión de las versiones locales de esta expresión cultural.
El “arirang” fortalece los vínculos sociales y, por consiguiente, contribuye a fomentar el respeto mutuo y el desarrollo social pacífico, sirviendo al pueblo coreano de vector para expresar sus sentimientos y aliviar sus penas. Importante símbolo de unidad cultural y motivo de orgullo para los coreanos, este canto ocupa un puesto en las artes escénicas, el cine, la literatura y otras producciones artísticas contemporáneas.
Existen diferentes categorías de “arirang”, según la letra y melodía utilizadas, y las treinta y seis variantes registradas evolucionan continuamente.
Para BTS, el proyecto musical ARIRANG es una declaración de principios y un puente entre pasado y futuro. BTS, se aferra a sus raíces. La vuelve a contar con nuevas voces y la adaptándola: “Nos preguntamos sobre nuestra propia identidad. Pensamos que queríamos mostrar nuestros orígenes. Somos coreanos y queríamos plasmar algo que representara a Corea”, explicó Kim Namjoon, líder e integrante de BTS. Y agregó: "Hay muchas maneras de interpretar Arirang, y creo que trata sobre el dolor, la añoranza y el amor. Y cuando estaba en el ejército, pensé mucho en cosas así. Pensé mucho en el pasado y en la interpretación".
Luego de que estos siete artistas coreanos, pausaran su carrera por casi cuatro años para completar el servicio militar obligatorio, usen a Arirang para su nuevo álbum, no es descabellado que Arirang represente la espera y el tan anhelado reencuentro.
El significado profundo de Arirang va más allá de lo musical y expresa el sentimiento llamado “Han”, esa mezcla de dolor, resiliencia y esperanza que acompaña la historia coreana. El grupo expresó, en el comunicado oficial, su deseo de agradecer “a todos los ARMY que esperaron tanto tiempo con un apoyo incondicional”.
BTS llega a La Plata en octubre 2026
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