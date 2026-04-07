BTS en La Plata | Ya se venden las entradas: cuánto cuestan y cuándo son los shows

Se lanzó la venta de entradas para ver a BTS en La Plata. El fenómeno coreano global del k-pop se hará presente en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” el 23 y 24 de octubre de 2026, en el marco de su gira mundial.

Los tickets para los shows en nuestro país están disponibles en preventa con Army Membership a partir de hoy a las 10 a través del sitio web de All Access con todos los medios de pago. La venta general se habilitará el viernes 10 a la misma hora.

Lo cierto es que la presencia de BTS en nuestra ciudad causó un enorme furor, al punto que tras conocerse la noticia comenzaron a acampar en las inmediaciones de 25 y 32, aunque los fans fueron desalojados.

BTS: el precios de las entradas

Estos son los precios para las entradas para ver a BTS en La Plata:

- Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)

En tanto que se ofrece un paquete especial que incluye la prueba de sonido de los recitales: el Soundcheck Experience tiene un valor de $1.560.000.

Arirang, lo nuevo de BTS

Arirang, es el título del nuevo disco de BTS, y es el nombre de una canción coreana de la que ya se registran más de 3000 variaciones. El “arirang” es un canto lírico popular tradicional de la República Popular Democrática de Corea y fue inscrito en 2014 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se recrea y transmite oralmente y sigue conservando sus múltiples formas tradicionales y también es objeto de arreglos para música sinfónica y moderna. Su melodía suave y lírica incluye el estribillo “Arirang, arirang, arariyo, vas a la colina de Arirang”, y las temáticas que aborda son la separación y el encuentro, las penas y alegrías, y la felicidad.

Este canto se interpreta en ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades. Los niños lo aprenden de sus padres y vecinos, o en la escuela y otros contextos. En Pyongyang hay grupos de artistas profesionales que interpretan diversas variantes del “arirang”, y por doquier existen asociaciones de salvaguardia que desempeñan un papel importante en la ejecución, preservación y transmisión de las versiones locales de esta expresión cultural.

El “arirang” fortalece los vínculos sociales y, por consiguiente, contribuye a fomentar el respeto mutuo y el desarrollo social pacífico, sirviendo al pueblo coreano de vector para expresar sus sentimientos y aliviar sus penas. Importante símbolo de unidad cultural y motivo de orgullo para los coreanos, este canto ocupa un puesto en las artes escénicas, el cine, la literatura y otras producciones artísticas contemporáneas.

Existen diferentes categorías de “arirang”, según la letra y melodía utilizadas, y las treinta y seis variantes registradas evolucionan continuamente.

Para BTS, el proyecto musical ARIRANG es una declaración de principios y un puente entre pasado y futuro. BTS, se aferra a sus raíces. La vuelve a contar con nuevas voces y la adaptándola: “Nos preguntamos sobre nuestra propia identidad. Pensamos que queríamos mostrar nuestros orígenes. Somos coreanos y queríamos plasmar algo que representara a Corea”, explicó Kim Namjoon, líder e integrante de BTS. Y agregó: "Hay muchas maneras de interpretar Arirang, y creo que trata sobre el dolor, la añoranza y el amor. Y cuando estaba en el ejército, pensé mucho en cosas así. Pensé mucho en el pasado y en la interpretación".

Luego de que estos siete artistas coreanos, pausaran su carrera por casi cuatro años para completar el servicio militar obligatorio, usen a Arirang para su nuevo álbum, no es descabellado que Arirang represente la espera y el tan anhelado reencuentro.

El significado profundo de Arirang va más allá de lo musical y expresa el sentimiento llamado “Han”, esa mezcla de dolor, resiliencia y esperanza que acompaña la historia coreana. El grupo expresó, en el comunicado oficial, su deseo de agradecer “a todos los ARMY que esperaron tanto tiempo con un apoyo incondicional”.