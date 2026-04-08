La Plata Reporta: crean un mapa interactivo para los reclamos vecinales

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente
Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente
Carrillo y González Pirez con fiebre, la duda inesperada en el Pincha en el debut de la Libertadores
VIDEO.- Dictan clases públicas frente a la casa de Adorni en La Plata: paro dispar de nodocentes y cuándo es la próxima gran huelga
El Gobierno busca frenar un paro total de micros, mientras sigue el calvario en La Plata por la baja frecuencia
Violenta pelea de una pareja a metros de una comisaría y en pleno centro de La Plata: los dos detenidos y "con armas"
Distinguen en la UNLP al equipo que desarrolló el satélite Atenea, un hito en la historia de la ingeniería aeroespacial argentina
El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La escribana de Adorni estuvo en Tribunales: dijo que pagaría en 12 cuotas y que desconoce el origen del dinero
VIDEO. Bronca entre los comerciantes de City Bell: rompió, robó y huyó pero quedó grabado
La telemedicina, en la mira: en La Plata hablan de "uberización" y piden una regulación nacional
Grave accidente en la Autopista La Plata: el guitarrista de Los del Fuego pelea por su vida en el hospital de Melchor Romero
Violenta entradera a metros del Parque Alberti: allanamientos y un implicado detenido
Tránsito complicado y una docente jubilada encadenada al IPS La Plata: "Basta de atrasos"
Furor por Tan Biónica en La Plata: vuelan las entradas para el Estadio UNO
EL DIA EN COLOMBIA | Oscar Craviotto, como un Pincha más en Medellín: "Para Estudiantes la Copa Libertadores es lo máximo"
Irán cerró el paso en el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano
Entre tanto caos con los micros, un poco de felicidad: alumnos le festejaron el cumple a un chofer de La Plata
Vence la segunda cuota de la Patente: cómo conseguir un 10% de descuento
Por la tregua en Medio Oriente suben los bonos argentinos y baja el riesgo país, y el petróleo se derrumba
PROMUCO, el programa de remoción de autos abandonados en La Plata: paso a paso, cómo funciona
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Universidad Católica de Chile
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una exconcejala de La Plata, Julia Matheos, y el emprendedor tecnológico, Francisco Leonardelli, crearon un mapa interactivo, bautizado como “La Plata Reporta”, para informar en tiempo real sobre reclamos vecinales o denuncias policiales.
Según indicaron, en esta plataforma (laplatareporta.com) se podrá “registrar y visualizar en tiempo real fallas en servicios públicos mediante reportes geolocalizados”. Para cargar los reclamos, los usuarios deben registrarse, seleccionar la ubicación deseada y mencionar los detalles del reporte para ser clasificado en tiempo real.
Cada 15 días, esa información será presentada ante autoridades municipales con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover su resolución. La herramienta contempla distintas categorías de problemas urbanos, incluyendo inseguridad, residuos, alumbrado público y estado de calles.
En la página de La Plata Reporta, además, se observa una pestaña con estadísticas que dan cuenta, en tiempo real, cuáles son las mayores problemáticas según los vecinos en cada barrio. De 351 reportes, solo 154 están relacionados al estado de las calles y gran parte de las quejas llegan desde el Casco urbano, por mencionar uno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí