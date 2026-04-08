La Plata Reporta: crean un mapa interactivo para los reclamos vecinales

Una exconcejala de La Plata, Julia Matheos, y el emprendedor tecnológico, Francisco Leonardelli, crearon un mapa interactivo, bautizado como “La Plata Reporta”, para informar en tiempo real sobre reclamos vecinales o denuncias policiales.

Según indicaron, en esta plataforma (laplatareporta.com) se podrá “registrar y visualizar en tiempo real fallas en servicios públicos mediante reportes geolocalizados”. Para cargar los reclamos, los usuarios deben registrarse, seleccionar la ubicación deseada y mencionar los detalles del reporte para ser clasificado en tiempo real.

Cada 15 días, esa información será presentada ante autoridades municipales con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover su resolución. La herramienta contempla distintas categorías de problemas urbanos, incluyendo inseguridad, residuos, alumbrado público y estado de calles.

En la página de La Plata Reporta, además, se observa una pestaña con estadísticas que dan cuenta, en tiempo real, cuáles son las mayores problemáticas según los vecinos en cada barrio. De 351 reportes, solo 154 están relacionados al estado de las calles y gran parte de las quejas llegan desde el Casco urbano, por mencionar uno.