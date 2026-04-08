Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano

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La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano sigue generando polémica.
Así, en las últimas horas surgió una versión explosiva que pone en duda la explicación.
Cierto es que, Santiago del Moro confirmó que la actriz no regresará por recomendación médica tras su fuerte caída. Pero, algunos rumores aseguran que hay mucho más detrás de su decisión.
Según se supo, la salida no se debería únicamente al accidente doméstico que la dejó fuera de competencia, sino a un profundo desgaste emocional.
"Andrea Del Boca no vuelve, está harta de todo. No es solo la caída, mi fuente me dice que Del Boca está hablando con su circulo y diciendo que está harta de todo y que no quiere volver", señalaron desde algunos medios, dejando en claro que la actriz ya venía atravesando un mal momento dentro de la casa.
"No es solo la caída, mi fuente me dice que Del Boca está hablando con su circulo y diciendo que está harta de todo y que no quiere volver"
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Entonces, de acuerdo a esta versión, el grupo liderado por Sol y Cinzia habría tenido una actitud hostil hacia Del Boca, especialmente durante la noche. “Le hacían la vida imposible para que no duerma”, aseguraron, remarcando que el cansancio acumulado habría sido determinante en su decisión de abandonar definitivamente el juego.
A este testimonio se sumó otros como aquel que durante una semana en la que la actriz estaba enferma y con fiebre, sus compañeras no la dejaron descansar. “Hacían sus novelas a las 4 de la mañana, gritaban y no la dejaban dormir”, relató, describiendo un escenario de convivencia tenso y desgastante.
En este contexto, la caída que sufrió Andrea, y que derivó en su traslado a una clínica, habría sido el punto de quiebre. No solo por las consecuencias físicas, sino porque se trató del segundo episodio de salud dentro de la casa.
Por ahora, desde la producción del reality mantienen la versión oficial, pero estas revelaciones abren un manto de dudas al respecto.
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