El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata emitió un enérgico comunicado de prensa para expresar su rechazo ante la realización de una “parada militar” programada para el próximo 13 de abril. La organización considera que el evento representa una “provocación” y una “afrenta” tanto a la memoria de los soldados como a la ciudadanía platense.

La controversia surgió tras la orden del Ministerio de Defensa de realizar una marcha desde la localidad de Arana hasta la Plaza Islas Malvinas (ubicada en 19 y 51). Esta iniciativa busca conmemorar la partida de los soldados platenses al conflicto bélico de Malvinas ocurrida el 13 de abril de 1982.

El CECIM subrayó que este predio, donde antiguamente funcionaba el Regimiento 7 de Infantería, cuenta con la protección legal de Sitio de la Memoria por la Ley 26.691 y por ordenanza municipal. Para los veteranos, la ejecución de un despliegue militar con una “fanfarria estruendosa” en este espacio tiene objetivos que agravian la historia: como intentar “tapar las voces que claman justicia”. y buscar “reivindicar la aventura bélica” de la dictadura.

Repudio al acto del 13 de abril pic.twitter.com/6x0rOOv09k — CECIM La Plata (@cecimlaplata) April 9, 2026

El documento oficial de la institución refleja el dolor de quienes vivieron el conflicto en primera persona y cuestiona el sentido de la efeméride. “El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido. Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”, expresa el comunicado del CECIM.

La denuncia del CECIM no se limita al aniversario de la guerra, sino que vincula de manera directa al Regimiento 7 con el accionar represivo. La organización sostiene que dicha unidad resultó responsable de la “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses” durante la última dictadura militar.

Asimismo, los excombatientes denunciaron la falta de autocrítica por parte de las Fuerzas Armadas tras 44 años de finalizada la guerra y al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar. Ante este escenario, el organismo reafirmó que la memoria de los soldados torturados por sus propios jefes no merece este tipo de puestas en escena que rompen los consensos democráticos.