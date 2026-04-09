Escasean fondos y los intendentes motorizan marchas y reclamos por la situación financiera en municipios bonaerenses



Buena parte de los municipios de la Provincia está con la soga al cuello. El parate de la actividad económica viene impactando fuerte y el principal reflejo de ese freno es la caída en la recaudación propia a la que se le suma la ostensible merma en los giros de coparticipación de la Provincia que a su vez sufre el torniquete nacional.

Varios de los distritos ya exhiben enormes dificultades para pagar sueldos. El panorama, estiman intendentes, se terminará por agravar en los próximos meses porque no aparecen señales claras de reactivación. El aumento en los combustibles es otro elemento que presiona sobre la arcas comunales porque dispara costos y encarece insumos.

Se trata de un escenario que genera enorme inquietud apalancado no sólo en lo que palpan a diario los jefes comunales, sino en lo que estiman diversas consultoras que publican mes a mes un informe. Por caso, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central muestra un cambio de clima: la revisión de los números se han volcado al pesimismo y se aguarda para 2026 más inflación, más desempleo y menos crecimiento. Los municipios difícilmente puedan salir indemnes de ese contexto.

Los intendentes están preocupados. Ayer, en La Plata, esa inquietud fue transmitida a funcionarios de Axel Kicillof. Representantes del Foro de Intendentes del radicalismo llegaron con una alternativa bajo el brazo: que un fondo que se creó en el Presupuesto con destino a las comunas sea enteramente de libre disponibilidad. Creen que contar con esa herramienta será crucial para cuando tengan que atravesar en menos de tres meses uno de los cuellos de botella del año: el pago del aguinaldo.

Hacia fines del año pasado se creó un fondo especial para los distritos atado al endeudamiento que se le autorizó a Kicillof. Se conformó con el 30% de lo estipulado por toma de deuda (hasta 3.685 millones de dólares).

El 70% será de libre disponibilidad, pero el 30% restante estará destinado a programas que las administraciones locales deberán coordinar con las área de Transporte, Medio Ambiente e Infraestructura de la Provincia.

Una delegación de radicales integrada por Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Pablo Barrena (Lobería) y Franco Flexas (General Viamonte), le pidió al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que se le quite el cepo al mencionado 30 por ciento y que sea de libre disponibilidad de manera de aliviar la difícil situación financiera de los distritos.

Los radicales quieren que la Legislatura modifique el artículo de la ley que creó el fondo. Como la mayoría de los distritos afronta inconvenientes de caja, creen que no debería haber dificultades para avanzar con la reforma.

Hay otra movida en danza que tiene que ver con la situación de las comunas. Es la que está motorizando la Federación Argentina de Municipios (FAM) que lidera el matancero Fernando Espinoza.

Los alcaldes nucleados en ese organismo agendaron el martes que viene para ir hasta el ministerio de Economía de la Nación para dejarle una carta a Luis Caputo con reclamos por la paralización de obras públicas y la caída en los recursos coparticipables que reciben las provincias y que, con efecto catarata, impactan negativamente sobre sus administraciones.

Hay otro planteo paralelo también ante Economía para que se disponga una baja en el precio de la nafta y que se reactiven obras nacionales con lo que se recauda por el impuesto a los combustibles. Es motorizado por el ministro bonaerense Gabriel Katopodis.

Todo, bajo una misma lógica: recursos que faltan y preocupación que aumenta.