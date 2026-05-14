Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas

Se acerca el Mundial y la expectativa por el Gran Concurso de EL DIA va en aumento. Sí, como sabe, este diario realiza un sorteo semanal de un álbum y 20 sobres de figuritas para aquellos que participan del juego que quieren empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial. Precisamente hoy, y como todos los jueves, se llevará a cabo el sorteo para aquellos que se sumaron a la movida Mundialista.

Participar del juego se organiza El DIA es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra impreso en el matutino, completar los datos que se requieren y responder una sola pregunta: ¿Cuántos técnicos argentinos dirigirán el Mundial?

Entre todos los participantes de este gran concurso que respondan de manera correcta a la consigna de esta semana se realizará el sorteo del premio, que precisamente se producirá hoy.