Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias |Expectativa

Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas

Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas
14 de Mayo de 2026 | 04:20

Se acerca el Mundial y la expectativa por el Gran Concurso de EL DIA va en aumento. Sí, como sabe, este diario realiza un sorteo semanal de un álbum y 20 sobres de figuritas para aquellos que participan del juego que quieren empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial. Precisamente hoy, y como todos los jueves, se llevará a cabo el sorteo para aquellos que se sumaron a la movida Mundialista.

Participar del juego se organiza El DIA es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra impreso en el matutino, completar los datos que se requieren y responder una sola pregunta: ¿Cuántos técnicos argentinos dirigirán el Mundial?

Entre todos los participantes de este gran concurso que respondan de manera correcta a la consigna de esta semana se realizará el sorteo del premio, que precisamente se producirá hoy.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia frente a River

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

"Festival del Alfajor" con entrada libre y gratuita en Berazategui

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla