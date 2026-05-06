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La Ciudad |LA MARATÓN QUE UNE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Llega la “Tres Ciudades”

Llega la “Tres Ciudades”

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6 de Mayo de 2026 | 03:05
Edición impresa

La Maratón “Tres Ciudades”, organizada por el Círculo de Atletas Veteranos Platenses, vuelve a realizarse el 17 de mayo. Los corredores partirán desde el Bosque y recorrerán La Plata, Berisso y Ensenada en un circuito de 21 km. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIx65TEyO8ajvayo_x8Pu_P60V3r_unE2bV7FXZ1gzo6jexQ/viewform

 

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