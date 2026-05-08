Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
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Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
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Este domingo, la edición impresa del diario EL DIA traerá un cupo de $3.000 de descuento para comprar la revista y la pelota, en medio de la fiebre por el Mundial. Es por eso que de los $20.000 que se vende al público, presentando el cupón quedará a sólo $17.000.
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