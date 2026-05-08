¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Este domingo, la edición impresa del diario EL DIA traerá un cupo de $3.000 de descuento para comprar la revista y la pelota, en medio de la fiebre por el Mundial. Es por eso que de los $20.000 que se vende al público, presentando el cupón quedará a sólo $17.000.

Pedí el diario EL DIA del domingo en los kioscos de diarios y revistas, y llevate la revista y la espectacular pelota a un precio increíble con el cupón que viene para recortar.