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¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

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¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

8 de Mayo de 2026 | 14:01

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Este domingo, la edición impresa del diario EL DIA traerá un cupo de $3.000 de descuento para comprar la revista y la pelota, en medio de la fiebre por el Mundial. Es por eso que de los $20.000 que se vende al público, presentando el cupón quedará a sólo $17.000.

Pedí el diario EL DIA del domingo en los kioscos de diarios y revistas, y llevate la revista y la espectacular pelota a un precio increíble con el cupón que viene para recortar.

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