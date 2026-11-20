A pocos días de la trágica muerte de Nicolás Emilio Salerno en el predio del Observatorio Astronómico de La Plata, el dolor de su entorno íntimo dio paso a una fuerte denuncia pública contra las autoridades universitarias y el operativo desplegado tras el deceso. Mercedes, hermana del trabajador de 48 años, difundió un crudo testimonio en el que calificó lo sucedido durante aquella madrugada como un episodio de "abandono y destrato".

Según relató la mujer, al arribar al Paseo del Bosque mantuvo la ilusión de que su hermano pudiera ser trasladado de urgencia a un centro médico, expectativa que chocó contra el hermetismo y la falta de contención: "Cuando llegué al Observatorio, tenía esperanzas de que pudiéramos llevarlo a un hospital, tal vez a una terapia… que no podía ser… Pedí en vano a dos policías que me dejaran pasar, quería verlo, al menos desde algo de distancia, que me digan qué pasó, ¿se cayó, se resbaló? ¿cómo?… y nada".

Durante horas, la familia aguardó en el exterior sin precisiones sobre lo ocurrido, atrapada en medio de un tironeo jurisdiccional entre distintas fuerzas y dependencias judiciales: "Pasaban las horas, que la Policía Provincial, que no, que la Federal, que la Científica, de nuevo la Provincial... que el juzgado no contestaba… y seguíamos sin respuestas".

Mercedes denunció además una marcada desigualdad en el trato dentro del establecimiento frente a la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Astronómicas que evitaron dar explicaciones: "También escuchamos que había personas que entraban por otra puerta… ¿un centro de estudiantes? Autoridades que no decían nada, pero a nosotros no nos permitieron acercarnos". Recién instantes antes del retiro del cuerpo hacia la morgue pudieron ingresar bajo estrictas restricciones: "Ya pasadas las 4 de la mañana, y a punto de llevarlo a la morgue, nos llamaron y enfáticamente dijeron: 'Solo 5 minutos y no se puede tocar'. Y ahí lo vimos alumbrado por un celular… cuando ya se lo llevaban".

El reclamo familiar apunta directamente a las circunstancias laborales previas a la caída. La mujer puso en duda las razones por las cuales convocaron a Nicolás esa noche para operar la cúpula, sobre todo ante la existencia de un taller mecánico equipado para esa función: "Les pregunté por qué lo llamaron a él… y nada fue la respuesta, porque hay un taller mecánico con elementos de seguridad que se ocupa de destrabar la cúpula… sin respuestas. ¿Por qué lo llamaron? ¿Por qué le pidieron a él que vaya?".

"Respuestas que no llegan, respuestas que iremos a buscar", advirtió Mercedes, quien también repudió los "crueles comentarios" que circularon sobre el caso y recordó a su hermano por su humor sarcástico, las cenas familiares y el gesto de sus amigos, quienes tallaron la constelación de la Cruz del Sur sobre su féretro "para que tengas una guía para volver".

En sintonía con el planteo familiar, Riso Balvidares —amigo y colega de la víctima— reconstruyó en la red social X la secuencia de aquella noche de domingo y expuso las falencias en las condiciones de trabajo: "Hay muertes que duelen y dejan muchas preguntas. La de Nicolás Salerno, trabajador del Observatorio Astronómico de La Plata, es una de ellas", expresó en su publicación.

De acuerdo con su testimonio, tras recibir el aviso para liberar la cúpula, Salerno subió a realizar la maniobra y minutos después un compañero escuchó un grito seco; al acudir al sector, lo encontró tendido en el suelo en estado crítico y solicitó una ambulancia sin éxito para reanimarlo. Balvidares coincidió en el trato desigual hacia el círculo íntimo: "Cuando llegó la familia, no la dejaron ingresar, mientras que algunas autoridades de la Facultad sí pudieron hacerlo. La sensación que les quedó fue de abandono".

Por último, su colega remarcó que Nicolás —padre de dos hijos y empleado durante el día en la Dirección General de Cultura y Educación— asumía múltiples tareas en el predio sin los elementos de protección indispensables, movido por su compromiso personal: "Lo hacía por vocación, por amor a la astronomía y al Observatorio, mucho más que por una obligación laboral. Esta vez, ese trabajo que tantas veces había hecho le tocó realizarlo de noche".