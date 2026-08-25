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Discusión familiar terminó a los tiros en La Plata: un policía detenido, un hombre y su hija resultaron heridos

Por Redacción

Una fuerte discusión familiar terminó con un enfrentamiento a tiros y dos personas heridas este martes e una vivienda de calle 62, casi 116, en La Plata. Un hombre de 62 años y su hija, de 35, resultaron baleados, mientras que la pareja de la mujer, de 43 años, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Según se indicó, es integrante de la División de Bomberos de la Policía de la Ciudad, con jerarquía de inspector. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó a partir de una discusión entre la mujer y su pareja. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre no le habría permitido retirarse del domicilio, por lo que ella, desesperada, llamó a su padre.

El hombre de 62 años se presentó en el lugar y, según la información incorporada a la causa, llegó armado. A partir de ese momento se produjo un enfrentamiento con su yerno.

Cuando los efectivos arribaron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego, encontraron al hombre con una herida de bala en la pierna derecha. Su hija también había recibido un disparo en la pierna izquierda.

Ambos fueron asistidos por una ambulancia del SAME y trasladados a un centro de salud en estado consciente.

En el lugar, los policías aprehendieron al hombre de 43 años y secuestraron dos armas de fuego: una Bersa Thunder con su cargador y una Taurus, también con cargador.

La causa fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad en tentativa de homicidio” y quedó en manos de la UFI N° 2, que impartió las primeras directivas y dispuso la realización de las pericias correspondientes.

La investigación busca determinar con precisión cómo se inició el intercambio de disparos y establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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