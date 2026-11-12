Excarcelaron al hijo del "Puma" Haile, pero su padre seguirá detenido

El expediente penal sobre una violenta disputa por la tenencia de una vivienda en la localidad ensenadense de Punta Lara registró una novedad clave este jueves. El titular del Juzgado de Garantías Número 1 de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó la excarcelación bajo caución juratoria de Fabrizio Haile, de 35 años, pero ratificó la prisión preventiva de su padre, el exarbolito José Luis Haile, de 67.

El magistrado adoptó esta medida tras evaluar las pruebas incorporadas al sumario. Al analizar las condiciones particulares de cada imputado, el juez descartó la presencia de peligros procesales en el caso del hijo, aunque consideró probado un riesgo real de fuga por parte del padre.

Para recuperar su libertad sin aportar sumas de dinero ni bienes materiales, el joven asumirá un compromiso formal ante los tribunales, deberá presentarse cada quince días para ratificar su domicilio y acreditará la ausencia de capturas o detenciones pendientes en otras jurisdicciones. El fallo destaca el informe del Registro Nacional de Reincidencia, un documento que certifica la falta de antecedentes penales del acusado, dato determinante para permitirle atravesar la pesquisa en libertad.

La situación judicial de José Luis Haile tomó un rumbo contrario por su historial reciente en los tribunales. Para rechazar su pedido de libertad, Atencio remarcó una orden de paradero y comparendo librada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 el pasado 11 de agosto de 2025. Dicha medida surgió tras comprobar que el hombre no vivía en la dirección declarada en otro expediente abierto. Para el juez platense, este antecedente evidencia una clara voluntad de evadir el accionar de la Justicia.

El origen del conflicto en Punta Lara

La causa se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción Número 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. La investigación comenzó hace siete días con la presentación de una mujer de 28 años, quien denunció una brutal agresión dentro de un inmueble ubicado en el cruce de las calles 9 y 96. Según su relato, un sujeto ingresó por la fuerza a la propiedad, la sujetó del cabello, le aplicó un golpe en la cabeza con un arma de fuego y la echó a la calle.

A partir del análisis de cámaras de vigilancia, la recolección de testimonios y un operativo ejecutado por la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Ensenada el último miércoles, los efectivos secuestraron un plano del terreno, un juego de llaves y dos documentos nacionales de identidad pertenecientes a la denunciante. Con estos elementos, el Ministerio Público acusó a Fabrizio por los delitos de usurpación y daño, en tanto a su padre le sumó el cargo de lesiones leves.

Previo a su arresto, el mayor de los imputados había sostenido que la casa era de su propiedad y que permaneció ocupada de manera ilegítima durante casi nueve años, razón por la cual decidió entrar ante la falta de respuestas oficiales.