La muerte de Jorge “Roña” Castro conmocionó al deporte argentino. El excampeón mundial de boxeo falleció durante la madrugada de este miércoles, a los 59 años, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón junto a su hija Kimey y su expareja, con quien mantenía una buena relación.

En medio del dolor por la pérdida, su hija contó cómo fueron los últimos minutos de vida de su papá y reconstruyó la secuencia que terminó con la intervención de los equipos de emergencia.

Según relató en una entrevista televisiva, todo transcurría con normalidad hasta que Castro se dirigió al baño y, al regresar, comenzó a manifestar molestias en el pecho. En un primer momento, el exboxeador creyó que el dolor podía aliviarse con una pastilla, pero su estado empeoró rápidamente.

“Me duele mucho, hija”, recordó Kimey sobre las palabras que le dijo su padre antes de que pidieran asistencia al personal del establecimiento.

Intentaron reanimarlo

Tras advertir que la situación era grave, solicitaron ayuda y el personal de emergencias intervino en el lugar. De acuerdo con el testimonio de su hija, los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron salvarle la vida.

Kimey también explicó que su padre padecía diabetes y era insulinodependiente. Sin embargo, sostuvo que continuaba activo, entrenaba y daba clases en un gimnasio, y que no conocía otros problemas de salud que permitieran anticipar lo sucedido.

El pedido de intimidad de la familia

Además de recordar los últimos momentos de su padre, la joven habló sobre el difícil momento que atraviesan sus familiares. Contó que Castro estaba entusiasmado con distintos proyectos solidarios vinculados con los comedores comunitarios que sostenía y que tenía planes que ya no podrá concretar.

Finalmente, pidió respeto e intimidad para ella, sus hermanos y su madre durante el duelo. También hizo hincapié en el dolor que atraviesa su familia tras la inesperada partida del exboxeador.

La causa del fallecimiento todavía debía esclarecerse oficialmente. Aunque se informó que Castro sufrió una descompensación en el bingo, no se había confirmado de manera definitiva qué provocó su muerte.