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Incendio de un monte en Arturo Seguí: trabajaron bomberos durante media hora

Por Redacción


Un incendio se desató anoche en un monte ubicado en la zona de 425 y 188, en Arturo Seguí, generando preocupación entre los vecinos del lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas y motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, quienes acudieron rápidamente al lugar para controlar el foco ígneo.

Según se informó, las tareas de extinción se extendieron durante aproximadamente media hora, logrando sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara hacia otros sectores.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de gravedad. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente.

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