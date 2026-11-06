Juicio a La Toretto, Día 5: la defensa de Alvite no presentó testigos y hay fecha para los alegatos

El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", ingresó en una nueva instancia este viernes en los tribunales penales de La Plata. Durante la quinta jornada del debate, la defensa de la joven decidió desistir de los testigos que había propuesto para esta audiencia, por lo que no hubo nuevas declaraciones de su parte y se dio por cerrada la etapa probatoria.

Con esta decisión, quedaron incorporados al debate los elementos reunidos durante las jornadas anteriores y ahora el proceso avanzará hacia una de sus instancias centrales: los alegatos de las partes. Según se estableció, esa instancia tendrá lugar el martes 24 de noviembre.

Será entonces cuando la fiscalía, la querella y las defensas expongan sus conclusiones sobre las pruebas producidas durante el juicio y sostengan sus respectivas posiciones sobre las responsabilidades penales de las dos acusadas.

Un juicio atravesado por dos posturas opuestas

El debate comenzó el lunes 2 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por la discusión sobre la calificación legal del hecho y la interpretación de las pruebas.

Alvite llegó al juicio acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La defensa, en cambio, busca que el episodio sea considerado un homicidio culposo, al sostener que no existió intención ni aceptación del riesgo de provocar una muerte.

En la primera audiencia, la joven pidió declarar, pero se quebró emocionalmente y debió interrumpir su exposición. En ese breve descargo pidió disculpas a la familia de Walter Armand y aseguró que sería incapaz de hacerle daño a alguien. Sus palabras generaron una fuerte reacción de los familiares de la víctima.

La velocidad, los semáforos y las pruebas centrales

Una de las jornadas más importantes fue la segunda, cuando declaró el ingeniero mecánico Andrés Raggio, de la Asesoría Pericial, quien reconstruyó el recorrido del Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite.

El especialista estimó que el vehículo circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento del impacto contra la motocicleta de Armand, en la esquina de avenida 13 y 532. También describió las maniobras de frenado y el intento de esquivar el rodado antes de la colisión.

La querella interpretó esos elementos como pruebas que respaldan la acusación por dolo eventual. La defensa, por su parte, puso el foco en las maniobras que habría realizado Alvite para evitar el choque.

Durante las primeras audiencias también se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad municipales, que registraron el recorrido de los vehículos y los cruces de semáforos en rojo. Según la reconstrucción de la acusación, Alvite habría atravesado seis señales en rojo y Velázquez otras cuatro durante el trayecto previo al impacto.

El dolor de la familia Armand y la declaración de una psiquiatra

La tercera jornada estuvo marcada por los testimonios de Milton y Laura Armand, hermanos de Walter. Ambos describieron el impacto que provocó su muerte en la familia y reclamaron justicia. Milton recordó a su hermano como una persona trabajadora, buena y apasionada por la música, que dejó dos hijos de 8 y 16 años.

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando la madre de Walter, Nieves Zelarrayán, debió retirarse de la sala por la angustia que le generó escuchar los testimonios.

En la cuarta audiencia, en tanto, declaró la psiquiatra María Rodríguez, quien había entrevistado a Alvite durante 2024. La profesional describió a la joven como tranquila y predispuesta durante las entrevistas, y señaló que no había detectado psicosis grave ni trastornos de personalidad.

También mencionó que la acusada se encontraba deprimida por las condiciones de su detención, entre otras preocupaciones vinculadas al encierro, la seguridad y su imagen personal.

La defensa, además, cuestionó aspectos de las evaluaciones periciales y planteó objeciones sobre el desempeño de los profesionales.

Una fecha clave para el futuro del juicio

Con la decisión de la defensa de no presentar a los testigos previstos para este viernes, el debate cerró su etapa de producción de pruebas. El próximo paso será el martes 24 de noviembre, cuando se desarrollen los alegatos.

En esa instancia, el fiscal Martín Chiorazzi y el co-fiscal Mariano Sibuet expondrán la postura del Ministerio Público, mientras que Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando harán lo propio por la familia Armand. La defensa de Alvite está integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. Por su parte, Valentina Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

El juicio busca determinar las responsabilidades por la muerte de Walter Armand, el motociclista de 36 años que fue embestido el 12 de abril de 2024 en avenida 13 y 532, cuando circulaba en su moto y fue alcanzado por el Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite.

La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual, mientras que Velázquez enfrenta una imputación vinculada a la participación en una prueba de velocidad o destreza con un vehículo.

Con la prueba ya cerrada, el proceso entra ahora en la etapa de definiciones. Los alegatos del 24 de noviembre serán determinantes para conocer qué pena o calificación solicitará cada parte y dejarán al tribunal en condiciones de avanzar hacia una resolución.