Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

La otra cara del femicidio en La Plata: tristeza y rescate para los ocho perros

Por Redacción

Los ocho perros que habían quedado en la vivienda de 39 entre 121 y 122, donde ocurrió el femicidio de Gabriela, en el barrio Hipódromo de La Plata, finalmente podrán quedar a resguardo. La Justicia autorizó el ingreso de un grupo de reconocidos rescatistas de la Ciudad, encabezado por Ezequiel Kello, para poner a los animales a salvo tras el crimen que conmocionó a la región.

Finalmente, una familiar de la mujer asesinada, que vive muy cerca de la casa, se hará cargo de los perros. La decisión permitirá que permanezcan al cuidado de alguien cercano al entorno de Gabriela, mientras la causa judicial continúa su curso. En medio del horror que dejó el femicidio, las imágenes de los animales transmiten una profunda tristeza: sus rostros parecen reflejar el desconcierto ante una situación que alteró por completo su entorno.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?