La otra cara del femicidio en La Plata: tristeza y rescate para los ocho perros

Los ocho perros que habían quedado en la vivienda de 39 entre 121 y 122, donde ocurrió el femicidio de Gabriela, en el barrio Hipódromo de La Plata, finalmente podrán quedar a resguardo. La Justicia autorizó el ingreso de un grupo de reconocidos rescatistas de la Ciudad, encabezado por Ezequiel Kello, para poner a los animales a salvo tras el crimen que conmocionó a la región.

Finalmente, una familiar de la mujer asesinada, que vive muy cerca de la casa, se hará cargo de los perros. La decisión permitirá que permanezcan al cuidado de alguien cercano al entorno de Gabriela, mientras la causa judicial continúa su curso. En medio del horror que dejó el femicidio, las imágenes de los animales transmiten una profunda tristeza: sus rostros parecen reflejar el desconcierto ante una situación que alteró por completo su entorno.