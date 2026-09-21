Loteos ilegales en La Plata: se entregó la prófuga de Delsud y ahora ya están detenidos los cuatro imputados

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a loteos ilegales en La Plata sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: Nadia Antonella Lima, quien permanecía prófuga desde que la Justicia ordenó las detenciones, se entregó y quedó a disposición de las autoridades. De esta manera, los cuatro imputados alcanzados por las órdenes judiciales ya fueron detenidos, apenas tres días después de los allanamientos y procedimientos realizados para hacer efectivas las capturas.

Lima era la última de las cuatro personas buscadas por la Justicia y su situación había cobrado especial relevancia luego de que los efectivos concurrieran a los domicilios de los imputados y solo encontraran inicialmente a Milena del Sol Dell’Aqua, quien fue detenida en su vivienda. Posteriormente, el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, y Eugenia Martínez se presentaron voluntariamente en la DDI La Plata y quedaron detenidos.

La Justicia había ordenado las cuatro detenciones a pedido del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, y por disposición de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. La causa investiga una serie de presuntas estafas relacionadas con la comercialización de terrenos ofrecidos como emprendimientos inmobiliarios que, según la hipótesis judicial, no reunían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.

De acuerdo con la resolución judicial, Lima está señalada como presunta coautora de ocho hechos. En tanto, a Vila Basualdo y Martínez se les atribuyen diez episodios, mientras que Martínez también quedó imputada por el presunto uso de documentación pública falsa. Dell’Aqua, por su parte, está considerada presunta partícipe necesaria en seis hechos.

La investigación pone bajo la lupa principalmente los emprendimientos Sophenia y Garden y busca establecer cómo habría funcionado el circuito de comercialización, financiación y administración de los desarrollos. Según la documentación incorporada al expediente, distintas sociedades y personas habrían intervenido en diferentes etapas de las operaciones investigadas.

La causa tuvo además una serie de allanamientos a comienzos de año. En ese operativo se realizaron 16 procedimientos en domicilios vinculados a distintas entidades, entre ellos las oficinas del Grupo Del Sud ubicadas en calle 37 entre 117 y 118 (hoy ubicados en 51 entre 8 y 9). Los investigadores secuestraron celulares, computadoras, tablets, documentación, planos, escrituras y material relacionado con las operaciones inmobiliarias bajo investigación.

Con la entrega de Lima, la Justicia consiguió ubicar a los cuatro imputados sobre los que pesaban las órdenes de detención. Ahora deberá avanzar con las indagatorias y con las restantes medidas de prueba para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en las maniobras investigadas.