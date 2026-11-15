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Otra noche de descontrol en La Plata: una caravana de más de 100 motos provocó ruidos y maniobras peligrosas

Durante la madrugada de este domingo, al menos un centenar de motociclistas recorrió distintos puntos de La Plata y la región con explosiones de escapes, aceleradas y maniobras peligrosas. Un testigo registró el paso de la caravana en la zona del hipermercado Chango Más. También hubo recorridas por Camino Centenario y Camino General Belgrano.

Por Redacción

La madrugada de este domingo volvió a estar marcada por el ruido y el descontrol en las calles de La Plata. Al menos 100 motos circularon en caravana por distintos sectores de la región, con escapes libres, explosiones y maniobras peligrosas que generaron preocupación entre vecinos y comerciantes.

Uno de los episodios quedó registrado en videos que fueron captados por un testigo en las inmediaciones del hipermercado Chango Más, donde se pudo observar el paso de una numerosa columna de motociclistas. Las imágenes muestran la dimensión de la caravana y el ruido que provocaba su circulación.

Según trascendió, las recorridas también se extendieron por Camino Centenario y Camino General Belgrano, dos corredores importantes de la región, donde los motociclistas avanzaron en grupo durante la madrugada.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un reclamo que se repite entre los vecinos: la necesidad de reforzar los controles para evitar este tipo de situaciones, especialmente durante las noches y los fines de semana.

Si bien había patrullas preventivas en distintos sectores, hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones o procedimientos vinculados con la caravana.

Mientras tanto, las explosiones de los escapes, las aceleradas y las maniobras riesgosas volvieron a generar malestar entre quienes viven y trabajan en las zonas afectadas, que reclaman mayores controles para evitar que estas caravanas se repitan.

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