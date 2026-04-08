En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto
Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes
Trump aprieta el freno y acepta una tregua de dos semanas: Irán reabre el estrecho de Ormuz
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
Inesperado acercamiento: Nico Vázquez y Gime Accardi se mostraron juntos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Investigadores descubren en el Lago del Bosque platense un parásito nunca antes registrado en el mundo
Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego pelea por su vida en el hospital de Melchor Romero
De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran
Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
Exposición por los 30 años Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura
Ahora la caravana de motos decidió causar temor en la ruta 2
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La masiva caravana de motos que casi todos los fines de semana origina trastornos y temores en nuestra ciudad, convocándose para recorrer en forma ruidosa distintos lugares -y hacerlo en horas de la noche y hasta la madrugada, cosa de impedir el sueño de miles de vecinos- ahora decidió hacer lo mismo el domingo pasado en tramos platenses de la ruta 2, cuando el turismo regresaba del descanso al terminar el feriado largo de Semana Santa.
Tal como muchos automovilistas lo denunciaron ante este diario, unas 200 motocicletas se encolumnaron y utilizaron a esa vía caminera y al puente del Distribuidor Etcheverry como pistas para exhibir sus acrobacias.
Allí algunas motos –inclusive las que viajaban con tres personas a bordo, que además no usaban casco - realizaron maniobras como el willy y zigzagueaban a centímetros de automóviles cuyos conductores atemorizados no se atrevían a seguir su marcha, de modo que se convirtieron en involuntarios testigos de esos desbordes.
Tal como detallaron, la situación se volvió crítica debido al intenso tránsito por el regreso del fin de semana largo. “Quienes circulábamos de manera normal no sabíamos cómo reaccionar. La ruta estaba muy cargada, lo que hacía todo aún más problemático y peligroso”, indicó un automovilista.
“La caravana de motos se mantuvo en la zona por algo más de quince minutos. Estas motos pasaban a gran velocidad por la mano lenta, generando situaciones de altísimo riesgo para todos”, relataron los testigos, entre ellos un turista que viajaba con su motocicleta: “en lo personal, sentí que en cualquier momento podían tirarme del mi vehículo, robarme, chocarme o algo peor. Tuve muchísimo miedo”, agregó.
Las caravanas están formadas no solo por motociclistas de nuestra zona, sino por muchos otros que provienen de distritos lejanos, como Brandsen o que corresponden al Conurbano bonaerense, atraídos seguramente por semejantes niveles de permisividad.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
Los libertarios y los asuntos de supuesta corrupción
Lo cierto es que eligieron La población paga con su temor, su insomnio y su fastidio el pasatiempo de gente que disfruta haciendo sufrir a los demás.
Si bien se habrían efectuado algunas detenciones, el accionar policial resulta ineficaz frente a la cantidad de participantes que impiden el descanso a miles de vecinos.
Lo cierto es que cuesta comprender por qué los operativos policiales que se realizan no lograron hasta ahora desmontar la reiterada presencia de estos grupos de inadaptados, que transgreden distintas leyes y ordenanzas, sin ser sancionados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí