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Opinión |EDITORIAL

Ahora la caravana de motos decidió causar temor en la ruta 2

8 de Abril de 2026 | 04:38
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La masiva caravana de motos que casi todos los fines de semana origina trastornos y temores en nuestra ciudad, convocándose para recorrer en forma ruidosa distintos lugares -y hacerlo en horas de la noche y hasta la madrugada, cosa de impedir el sueño de miles de vecinos- ahora decidió hacer lo mismo el domingo pasado en tramos platenses de la ruta 2, cuando el turismo regresaba del descanso al terminar el feriado largo de Semana Santa.

Tal como muchos automovilistas lo denunciaron ante este diario, unas 200 motocicletas se encolumnaron y utilizaron a esa vía caminera y al puente del Distribuidor Etcheverry como pistas para exhibir sus acrobacias.

Allí algunas motos –inclusive las que viajaban con tres personas a bordo, que además no usaban casco - realizaron maniobras como el willy y zigzagueaban a centímetros de automóviles cuyos conductores atemorizados no se atrevían a seguir su marcha, de modo que se convirtieron en involuntarios testigos de esos desbordes.

Tal como detallaron, la situación se volvió crítica debido al intenso tránsito por el regreso del fin de semana largo. “Quienes circulábamos de manera normal no sabíamos cómo reaccionar. La ruta estaba muy cargada, lo que hacía todo aún más problemático y peligroso”, indicó un automovilista.

“La caravana de motos se mantuvo en la zona por algo más de quince minutos. Estas motos pasaban a gran velocidad por la mano lenta, generando situaciones de altísimo riesgo para todos”, relataron los testigos, entre ellos un turista que viajaba con su motocicleta: “en lo personal, sentí que en cualquier momento podían tirarme del mi vehículo, robarme, chocarme o algo peor. Tuve muchísimo miedo”, agregó.

Las caravanas están formadas no solo por motociclistas de nuestra zona, sino por muchos otros que provienen de distritos lejanos, como Brandsen o que corresponden al Conurbano bonaerense, atraídos seguramente por semejantes niveles de permisividad.

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Lo cierto es que eligieron La población paga con su temor, su insomnio y su fastidio el pasatiempo de gente que disfruta haciendo sufrir a los demás.

Si bien se habrían efectuado algunas detenciones, el accionar policial resulta ineficaz frente a la cantidad de participantes que impiden el descanso a miles de vecinos.

Lo cierto es que cuesta comprender por qué los operativos policiales que se realizan no lograron hasta ahora desmontar la reiterada presencia de estos grupos de inadaptados, que transgreden distintas leyes y ordenanzas, sin ser sancionados.

 

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