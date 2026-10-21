Otro automovilista víctima de un ataque en la Autopista: le arrojaron un bulón para robarle

A un automovilista le destruyeron la ventanilla de su auto tras el impacto de un objeto metálico en la Autopista cerca del acceso a La Plata. Este nuevo episodio se suma a una preocupante seguidilla de robos violentos, emboscadas de motochorros y agresiones a lo largo de la traza principal.

El trayecto hacia la Ciudad se transformó en un escenario de terror para un automovilista. A la altura de la bajada hacia la Región, un bulón de gran tamaño destrozó el cristal lateral de su auto.

Tras advertir que salvó su vida de milagro, el damnificado alertó ante la posibilidad de una inminente tragedia vial. A la vez, cuestionó la inacción del personal apostado en la garita policial del sector, al señalar que carecen de recursos operativos para prevenir estos ilícitos o perseguir a los responsables.

Este caso refleja una problemática profunda a lo largo de la vía de conexión con la Capital Federal. Entre los kilómetros 6 y 18, en jurisdicción de Avellaneda y Quilmes, los usuarios enfrentan emboscadas constantes. Las autoridades de la concesionaria Aubasa reconocen la gravedad del panorama. Si bien existen cámaras de monitoreo y vigilancia adicional contratada a la Policía bonaerense, los episodios criminales se multiplican.

Uno de los puntos más críticos se ubica entre los kilómetros 17 y 18. Allí, los trabajos para la construcción de un cuarto carril obligaron a retirar una barrera de contención perimetral. Esta estructura metálica separaba la calzada de los barrios aledaños e impedía el cruce peatonal o el lanzamiento de objetos. La falta de este vallado facilita el acceso irregular de desconocidos y agudiza el riesgo para los conductores.

Las modalidades delictivas varían desde ataques vandálicos en los accesos de Diagonal 74 y calle 520 hasta robos con armas de fuego. Días atrás, un motociclista escapó ileso tras una persecución encabezada por asaltantes armados.

Por este último hecho, las fuerzas de seguridad arrestaron en Dock Sud a un joven de 19 años con antecedentes penales, identificado únicamente con las iniciales L. N. E. para preservar los protocolos judiciales. En otro suceso similar, a la altura del kilómetro 17, tres delincuentes en moto abordaron a un efectivo policial, lo golpearon en la cabeza y le robaron el automóvil. Un adolescente de 15 años terminó aprehendido por este asalto.

Los reportes oficiales suman como víctimas a un conductor de una plataforma de viajes en moto y a su pasajera, quienes cayeron al asfalto tras una emboscada en el kilómetro 6,5. A pocos metros de allí, un camionero sufrió lesiones en el cráneo durante un intento de robo, mientras que un chofer de Uber recibió un balazo en una pierna al evadir un retén criminal en el kilómetro 11.

Frente a esta dura realidad, los motociclistas adoptan medidas extremas de supervivencia. Muchos usuarios evitan circular de noche, optan por rodados de menor cilindrada para no atraer la atención o incrementan la velocidad en los tramos peligrosos para frustrar posibles intercepciones.

Desde la empresa administradora instan a los conductores a solicitar auxilio al número 140 ante cualquier emergencia. Además, recomiendan a los damnificados no detener la marcha en la banquina y continuar hasta una zona segura para evitar una emboscada fatal.