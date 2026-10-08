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Reclamo de justicia y pedido urgente de testigos tras la muerte de un bebé en Punta Lara

Allegados a la familia de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que falleció tras un violento siniestro vial sobre la avenida Almirante Brown, iniciaron una colecta de testimonios e imágenes para aportar a la causa judicial.

Por Redacción

A pocos días del trágico choque ocurrido en Punta Lara que se cobró la vida de un recién nacido, sus familiares y allegados impulsaron una campaña a través de redes sociales para solicitar información clave a vecinos, automovilistas y comerciantes que hayan estado en la zona.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo por la noche sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. En el vehículo impactado viajaban Iván Ledesma (26), Yasmín Jaimon (24) y sus dos hijos: una nena de 3 años —que sufrió lesiones y recientemente recibió el alta médica— y el pequeño Tadeo, de tan solo 10 días de vida, quien lamentablemente falleció a causa de las heridas.

Con el objetivo de reconstruir con precisión la mecánica del impacto y la velocidad de los vehículos involucrados, la familia solicitó que cualquier persona que haya presenciado la colisión o cuente con filmaciones —ya sea de cámaras de seguridad particulares o registros de automovilistas— se acerque a brindar su testimonio. Según remarcaron en la convocatoria, los datos serán recibidos con estricta reserva y resultan fundamentales para el avance de la investigación penal.

La causa, caratulada preliminarmente como homicidio culposo, se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial La Plata, donde se analizan las pericias de rigor y el material fílmico recabado hasta el momento. En paralelo, vecinos y allegados preparan una vigilia pacífica en la zona para acompañar el reclamo de justicia y apoyar a los padres en este difícil momento.

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