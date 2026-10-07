Salieron a la luz los momentos posteriores al choque fatal en Punta Lara: "¿A cuánto venís?"

Un video difundido en las últimas horas expone la reacción de los vecinos y testigos contra el conductor señalado por el accidente del último domingo donde murió Tadeo, un bebé de apenas 10 días. En las imágenes se observa a un grupo de personas alteradas alrededor de la camioneta en la que se encontraba el acusado.

Durante el tenso momento, un grupo golpeaba los vidrios y la carrocería del vehículo, mientras el personal policial y del SAME intentaban proteger al implicado. Sin embargo, ante la situación de furia desatada, los vecinos comenzaron a enfrentarse a los efectivos por resguardar al implicado y acorralaron la camioneta entre insultos frente a la mirada de las autoridades. "¿A cuánto venís?", se preguntaban en reiteradas oportunidades los presentes, entre una serie de insultos.

A pesar de la gravedad del episodio, Pacheco recuperó su libertad tras permanecer demorado solo por unas pocas horas. Esta decisión incrementó el malestar de la comunidad, que exige respuestas por la trágica pérdida de la criatura.

Actualmente, la causa avanza bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción número 10 de La Plata. Las autoridades a cargo del expediente recolectan pruebas para determinar las responsabilidades y los detalles precisos del choque. Hasta el momento, la fiscalía mantiene al automovilista bajo una imputación formal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El accidente terminó con la vida de Tadeo, quien viajaba junto a su mamá y su hermana en una Fiat Fiorino. Como consecuencia del impacto, el bebé salió despedido y sufrió graves heridas. Primero fue trasladado al Hospital Cestino de Ensenada y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió horas después.

Mientras la pequeña pudo regresar a su casa, la familia continúa atravesando un profundo dolor por la muerte de Tadeo.

En las últimas horas, el papá del bebé publicó un desgarrador mensaje para despedir a su hijo y agradeció las muestras de acompañamiento recibidas luego de la tragedia. Vecinos de Punta Lara, además, organizaron una vigilia para acompañar a la familia y recordar al pequeño.

La convocatoria está prevista para el domingo 11 de octubre a las 19, en La Pérgola, ubicada en Camino Almirante Brown y 106, donde los vecinos se reunirán con velas, globos y carteles para brindar su apoyo a los familiares.